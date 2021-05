PKN Orlen: Fitch Ratings pozytywnie o strukturze przejęcia Grupy PGNiG i Grupy Lotos

Fitch Ratings pozytywnie ocenił strukturę przejęcia Grupy PGNiG i Grupy Lotos przez PKN Orlen, potwierdzoną z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Jak podał PKN Orlen, transakcja w formie bezgotówkowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo podniesienia w przyszłości ratingu zintegrowanego koncernu.

"Agencja ratingowa Fitch Ratings pozytywnie oceniła strukturę przejęcia przez PKN Orlen Grupy PGNiG i Lotos, potwierdzoną z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Realizacja transakcji w formie bezgotówkowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo podniesienia w przyszłości ratingu nowego, zintegrowanego koncernu" - przekazał we wtorek PKN Orlen.

Jak podkreślono w informacji, Fitch Ratings w uzasadnieniu swej opinii wskazał, że koncern multienergetyczny, który będzie tworzyć PKN Orlen, Energa, a po sfinalizowaniu transakcji także PGNiG i Lotos, "mocniej zaangażuje się w inwestycje w stabilnym obszarze nisko i zeroemisyjnej energetyki", a "wygenerowane w ten sposób środki wspierać będą programy rozwojowe i transformacyjne prowadzone przez połączony koncern".

"Realizujemy zgodnie z planem nasze strategiczne cele. Jesteśmy coraz bliżej finalizacji procesu przejęcia Grupy Lotos i PGNiG. Łącząc nasze potencjały, konsekwentnie będziemy zwiększać skalę działania, utrzymując przy tym wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki. Jak dodał, odnosząc się do integracji, "potwierdzona struktura transakcji zapewni płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary".

"Nasze działania pozytywnie oceniają analitycy. Agencja ratingowa Fitch Ratings opiera swoją ocenę na rzeczowej analizie danych oraz planów PKN Orlen, by zbudować silny, zintegrowany koncern multienergetyczny o globalnym znaczeniu" - podkreślił Obajtek.

Według PKN Orlen, w wyniku połączenia, powstanie grupa o łącznych rocznych przychodach ze zdywersyfikowanych źródeł na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. "To oznacza, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych silny polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał europejskich konkurentów" - ocenił PKN Orlen.

Jak informował w ubiegłym tygodniu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, transakcja przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG będzie bezgotówkowa, akcjonariusze przejmowanych spółek dostaną nowe akcje Orlenu, a docelowo Skarb Państwa będzie miał w tym podmiocie 50 proc. udziałów, co zabezpieczy m.in. przed ewentualnym wrogim przejęciem - obecnie Skarb Państwa ma ok. 27 proc. akcji PKN Orlen.

Według PKN Orlen, nowy koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego, a także będzie oparty o w pełni zintegrowany łańcuch wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę i ciepłownictwo, aż po sprzedaż detaliczną.

