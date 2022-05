PKN Orlen i Alstom będą współpracować na rzecz rozwoju wodorowego transportu kolejowego

PKN Orlen podpisał z firmą Alstom porozumienie o strategicznej współpracy przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego. Pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat - podał koncern.

Informując we wtorek o porozumieniu, PKN Orlen wyjaśnił, że zapewni infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez Alstom pociągów i będzie odpowiadał za dystrybucję, magazynowanie oraz dostawy paliwa wodorowego. Jak podkreślono w komunikacie o współpracy, "pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat".

"Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze dążenie do osiągniecia neutralności emisyjnej. Do 2030 r. zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w Grupie Orlen wodoru będzie nisko i zeroemisyjna. To z kolei przełoży się na zmniejszenie o 1,6 mln ton emisji CO2, a przede wszystkim wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Obajtek ocenił, że współpraca z firmą Alstom to kolejny ważny krok, który umocni pozycję koncernu jako "regionalnego lidera technologii wodorowych".

PKN Orlen podał, że zgodnie z zawartym porozumieniem firma Alstom będzie współpracowała z koncernem przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. "Alstom będzie odpowiedzialny za dostawy bezemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Z kolei PKN Orlen będzie odpowiadał za dystrybucję, magazynowanie oraz dostawy paliwa wodorowego dla tych pociągów" - wyjaśniono w informacji.

Członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki podkreślił, że koncern konsekwentnie rozwija segment alternatywnych źródeł energii, w tym wodoru. "To paliwo przyszłości, które długofalowo będzie napędzało transformację energetyczną. Mamy w tym obszarze duże kompetencje, poparte doświadczeniem" - oświadczył. Jak dodał, nawiązanie współpracy z firmą Alstom umożliwi koncernowi wdrażanie pilotażowych projektów wodorowych w publicznym transporcie kolejowym i przełoży się na wzmocnienie jego pozycji w Polsce i całym regionie Europy Środowej.

"Alstom jest pionierem w rozwijaniu technologii wodorowych w transporcie kolejowym. W 2018 r. jako pierwszy na świecie producent oddaliśmy do użytku komercyjnego pociąg wodorowy Coradia iLint" - zaznaczył Artur Fryczkowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich. Według niego współpraca z PKN Orlen pozwoli firmie "skuteczniej realizować ambicję lidera technologicznego w przewozach kolejowych, a także ambicję Polski jako jednego z kluczowych krajów, gdzie opracowuje się i implementuje technologie wodorowe".

"Główną motywacją do pracy nad technologiami wodorowymi jest konieczność szukania bezemisyjnych źródeł energii, również w transporcie. Zwiększenie zeroemisyjnego ruchu na szynach oznacza mniej zanieczyszczeń oraz mniejsze emisje CO2" - powiedział Fryczkowski.

PKN Orlen przypomniał, że w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną koncern przygotował strategię wodorową do 2030 r., zintegrowaną ze strategią biznesową Orlen2030. Dokument, jak wskazano, "definiuje cele koncernu do końca dekady oraz długoterminowe ambicje w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, przemysł i energetyka oraz badania i rozwój".

"Strategia wodorowa zakłada zagospodarowanie wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym. W tym celu PKN Orlen podpisał listy intencyjne o współpracy już z ponad 20 polskimi miastami oraz przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru" - podkreślił koncern.

PKN Orlen przypomniał, że w 2021 r. w Trzebini w ramach Grupy Orlen oddano do użytku laboratorium analityczne badania wodoru oraz pierwszy hub wodorowy, który obecnie produkuje tzw. szary wodór z przeznaczeniem dla transportu. Docelowo wytwarzany będzie tam niskoemisyjny wodór pochodzący z odnawialnych źródeł energii. "Do końca tej dekady ma funkcjonować już 10 hubów wodorowych m.in. we Włocławku i w Płocku" - zapowiedział koncern.

Do 2025 r. w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen w Płocku powstanie pracownia wodorowa, gdzie prowadzone będą testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu - dodano.

Koncern zwrócił także uwagę, że jest liderem powołanej w kwietniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, w ramach której współpracuje z 36 podmiotami w zakresie produkcji, magazynowania i wykorzystania zero- i niskoemisyjnego wodoru, m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

