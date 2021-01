PKN Orlen i NCBR chcą wspólnie wspierać innowacyjne projekty

PKN Orlen i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały list intencyjny o wspólnej organizacji i finansowaniu koncepcji konkursów grantowych o charakterze badawczo-rozwojowym. Ma to zwiększyć wdrożenia przemysłowe i innowacyjne rozwiązania w Grupie Orlen - podał koncern.

Informując o inicjatywie, PKN Orlen podkreślił, że dla NCBR współpraca z koncernem to "kolejny, duży krok" w realizacji strategii tego ośrodka, która odpowiada m.in. na politykę Europejskiego Zielonego Ładu.

"PKN Orlen oraz NCBR podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej organizacji i finansowania różnych koncepcji konkursów grantowych o charakterze badawczo-rozwojowym" - oznajmił w piątkowym komunikacie koncern. Jak podkreślił, efektem wspólnych działań z NCBR "będzie zwiększenie skali wdrożeń przemysłowych i innowacyjnych rozwiązań w Grupie Orlen, zgodnie z przyjętą strategią Orlen2030".

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, iż Grupa Orlen aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, dążąc do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., a drogę do tego celu wytycza przyjęta niedawno przez koncern strategia Orlen2030 i zapisane w niej zadania. Jak wskazał, są wśród nich m.in. inwestycje w nowe technologie i innowacyjne oraz rozwiązania ekologiczne.

"Podejmując współpracę z NCBR chcemy wspierać rozwój badań w interesujących nas kierunkach, ponieważ widzimy w tym szansę na powstanie wysokiej jakości nowatorskich projektów, które będziemy mogli wdrażać, skutecznie realizując strategiczne dla przyszłości koncernu przedsięwzięcia" - oświadczył szef PKN Orlen, cytowany w komunikacie.

Według koncernu, współpraca z NCBR ma opierać się na opracowaniu i współfinansowaniu różnych formatów konkursów na projekty z zakresu B+R+I, których beneficjentami i wykonawcami będą podmioty zewnętrzne, w tym prywatne lub publiczne ze świata nauki i technologii. W informacji o tej inicjatywie zapowiedziano, że docelowy model działania, który zostanie wypracowany wspólnie w 2021 r., "będzie wspierał rozwój skali wybranych rozwiązań i wdrożenia dofinansowanych projektów".

Jak podał PKN Orlen, dla NCBR podjęta współpraca jest także ważnym elementem nowej strategii, zakładającej m.in. wzmocnienie roli tego ośrodka we wspieraniu realizacji strategicznych dla państwa projektów, takich jak transformacja energetyczna, green deal czy Polska Strategia Wodorowa. Koncern przypomniał, że NCBR, jako kluczowy ośrodek wiedzy i kompetencji w obszarze nowych technologii, rozwija rozwiązania z zakresu big data, sztucznej inteligencji, cyfryzacji czy automatyzacji.

"Doświadczenie NCBR pokazuje, że wspólne przedsięwzięcia dobrze sprawdzają się jako innowacyjne narzędzia wsparcia zarówno dla poszczególnych podmiotów, jak i całych sektorów kluczowych dla polskiej gospodarki. Dlatego chcemy w nowej formule wykorzystywać te sprawdzone mechanizmy" - powiedział Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. Ocenił przy tym, że jedną z takich aktywności jest właśnie współpraca z PKN Orlen.

"Widzimy w niej ogromne szanse na dalszy rozwój sektora paliwowo-energetycznego, zwłaszcza w kluczowym dla nas kierunku tzw. zielonych innowacji" - stwierdził dyrektor NCBR, odnosząc się do inicjatywy podjętej wraz z PKN Orlen.

Koncern przekazał, iż według jego wyliczeń, z estymacji długoterminowej dla spółek chemicznych w Europie wynika, że każda złotówka wydana na działalność B+R+I powinna długofalowo przynieść poprawę EBIDTA o 2,3 zł. PKN Orlen przypomniał zarazem, że do 2030 r. przeznaczy ok. 3 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych - łącznie 3 mld zł - m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową.

Jak ocenił koncern, wielkość dedykowanych środków pozwoli zacieśnić współpracę biznesu ze światem nauki i umożliwi Grupie Orlen "rozwój oraz wdrażanie własnych technologii w zakresie 11 domen Strategicznej Agendy Badawczej, ze szczególnym akcentem na: technologie procesowe, rozwój miksu produktów petrochemicznych i nowe łańcuchy wartości, niskoemisyjną energetykę, digitalizację produkcji i logistyki oraz kreowanie nowoczesnych standardów stacji przyszłości".

PKN Orlen podkreślił, że podpisany z NCBR list intencyjny "otwiera drogę do wspólnych prac nad kolejnymi dokumentami", które odnosić się będą do warunków i szczegółowych kierunków współpracy między tymi podmiotami.