PKN Orlen kontynuuje program akceleracyjny dla startupów - trzecia runda do 20 grudnia

Do 20 grudnia potrwa trzecia runda Orlen Skylight Accelerator, programu dla startupów z całego świata. Uczestników czekają takie wyzwania technologiczne, jak cyfrowa organizacja, nowoczesna stacja i klient przyszłości, zielona transformacja oraz woda w procesach przemysłowych.

Informując we wtorek o kontynuacji Orlen Skylight Accelerator, PKN Orlen przypomniał, że program ten został uruchomiony w połowie lipca i od tego czasu odbyły się dwie rundy naboru startupów, w których udział wzięło ponad 180 spółek z Polski i zagranicy.

"Orlen Skylight Accelerator to program skierowany do startupów z całego świata" - podkreślił koncern, informując jednocześnie, iż trzecia runda projektu wystartowała 22 listopada i potrwa do 20 grudnia. "Tym razem na uczestników czeka dziewięć wyzwań technologicznych, w takich obszarach jak: cyfrowa organizacja, nowoczesna stacja i klient przyszłości, zielona transformacja oraz woda w procesach przemysłowych" - podkreślono w komunikacie.

PKN Orlen, odnosząc się do dotychczasowego przebiegu Orlen Skylight Accelerator, wyjaśnił, iż dotychczas spółki biorące w nim udział mogły składać propozycje biznesowe w odpowiedzi na prawie 50 wyzwań technologicznych, dotyczących np. sprzedaży detalicznej, logistyki, BHP czy energetyka. Jak zaznaczono w informacji, przedstawiciele obszarów biznesowych koncernu spotkali się w tym czasie z ponad 70 zespołami w ramach tzw. pitch decków, podczas których prezentowane były oferowane rozwiązania.

"Po zakończeniu pierwszej rundy do dalszej współpracy zaproszone zostały aż cztery podmioty. Aktualnie przygotowywane są umowy wdrożeniowe i wszelkie kwestie formalne, które pozwolą przejść do realizacji pilotaży. Zgodnie z harmonogramem programu pierwsze testy rozwiązań rozpoczną się już pod koniec bieżącego roku" - podkreślił PKN Orlen.

Jak ocenił kierownik działu innowacji i akceleracji w PKN Orlen Łukasz Kopeć, od samego początku zainteresowanie Orlen Skylight Accelerator było bardzo duże. "Orlen Skylight Accelerator w krótkim czasie zbudował sobie rozpoznawalność nie tylko wśród firm z Polski, ale także w gronie spółek z zagranicy. Świadczy to niewątpliwie o dużym potencjale, jaki innowatorzy z całego świata dostrzegają we współpracy z PKN Orlen" - powiedział Kopeć, cytowany w komunikacie koncernu.

Informując o trwającej trzeciej rundzie Orlen Skylight Accelerator, PKN Orlen podał, iż formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie informacje, dotyczące prowadzonych naborów można znaleźć na stronie internetowej www.innowacje.orlen.pl.

Koncern wyjaśnił, iż wśród wyzwań opublikowanych w ramach trzeciej rundy naboru znalazły się m.in.: digitalizacja procesów sprzedażowych na stacjach paliw, redukcja opakowań plastikowych, zastosowanie technologii cyfrowych umożliwiających śledzenie i redukcję CO2, a także wykorzystanie dronów do identyfikacji potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń i odorów oraz zaawansowane metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków przemysłowych.

PKN Orlen zapowiedział, iż startupy zakwalifikowane do programu uzyskają poza dostępem do infrastruktury operacyjnej, a także wsparcie, zarówno specjalistów i ekspertów koncernu, jak i mentorów zewnętrznych.

Koncern informował wcześniej, iż program Orlen Skylight Accelerator będzie realizowany do maja 2023 r. - zaplanowano 11 rund akceleracyjnych, w ramach których prezentowane będą nowe projekty technologiczne oraz biznesowe. Nabór do pierwszej rundy, dla której określono 22 wyzwania, zakończył się w połowie sierpnia, a udział w nim wzięło ponad 100 startupów z Polski i zagranicy.

Uruchamiając projekt w lipcu, PKN Orlen podkreślał, że jest on skierowany do młodych technologicznych spółek krajowych i zagranicznych, posiadających gotowe produkty i usługi, które mogą wspierać obszary biznesowe koncernu, jak np. produkcja petrochemiczna i rafineryjna, energetyka, sprzedaż detaliczna, procesy HR, obsługa klienta czy rozwój nowych usług.

