PKN Orlen ma plan rozwoju sieci tankowania aut wodorem - pierwsze stacje w Poznaniu i Katowicach

PKN Orlen zainicjował procedurę wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. Jak zapowiada, płocki koncern, pierwsze tego typu stacje, obsługujące autobusy i samochody osobowe, powstaną w Poznaniu i Katowicach, a jeszcze w tym roku ruszy budowa hubu wodorowego we Włocławku.

Informując o swych planach, PKN Orlen podkreślił, że "rozwój produkcji i dystrybucji paliw alternatywnych jest istotnym elementem strategii Orlen2030, a budowa stacji ładowania jest elementem kompleksowego programu wodorowego Grupy Orlen".

PKN Orlen oznajmił we wtorkowym komunikacie, że rozpoczął właśnie proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. "Pierwsze stacje obsługujące autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Jeszcze w tym roku koncern rozpocznie budowę hubu wodorowego we Włocławku" - podkreślono w informacji.

Jak ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern nie ma wątpliwości, iż paliwa alternatywne będą odgrywały coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji. "Chcemy być liderem tych zmian, dlatego kładziemy nacisk na budowę hubów wodorowych, a technologie wodorowe są jednym z istotnych elementów strategii Orlen2030" - oświadczył szef płockiego koncernu, cytowany w komunikacie.

Obajtek przyznał, że Grupa Orlen szczególnie duży potencjał dla tego paliwa widzi w transporcie publicznym. "Poznań i Katowice, gdzie powstaną nasze pierwsze stacje ładowania wodoru, są przykładem współpracy PKN Orlen z samorządami, korzystnej zarówno z biznesowego, jak i środowiskowego punktu widzenia" - zaznaczył prezes płockiego koncernu.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż w ramach jego strategicznych działań związanych z paliwami alternatywnymi realizowana jest m.in. budowa centralnych źródeł wytwarzania wodoru wysokiej czystości w Trzebini i we Włocławku. "Hub w Trzebini jest w trakcie budowy, a jego uruchomienie nastąpi do końca 2021 r. Inwestycja związana z budową hubu wodorowego we Włocławku jest na końcowym etapie postępowania zakupowego. Koncern planuje rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku" - wyjaśniono w komunikacie.

PKN Orlen wskazał jednocześnie, że wybór lokalizacji dla stacji ładowania jest efektem porozumień zawieranych z samorządami lokalnymi, zainteresowanymi rozwojem zeroemisyjnego transportu publicznego.

"Dzięki temu inwestycja, zasilana wodorem wyprodukowanym w Grupie Orlen, od momentu uruchomienia będzie dostarczać paliwo wykorzystywane komercyjnie przez miejskie systemy transportowe" - podkreślił płocki koncern. Wspomniał przy tym, że według szacunków zapotrzebowanie na wodór w każdej z lokalizacji w zależności od liczby autobusów dostępnych w taborze wyniesie od 450 do 600 kg dziennie. Jak podano w informacji, punkty ładowania wodoru zostaną zlokalizowane na funkcjonujących stacjach paliw Orlen, przy ul. Warszawskiej w Poznaniu i przy ul. Murckowskiej w Katowicach - na każdej z nich pojawią się stanowiska tankowania dla samochodów osobowych i autobusów.

PKN Orlen wyjaśnił, że w przypadku pojazdów transportu zbiorowego do tankowania wykorzystywane będzie ciśnienie 350 barów, które umożliwi uzupełnienie ok. 28 kg paliwa w ciągu 15 minut. "Taka ilość pozwala na przejechanie ok. 400 kilometrów. W praktyce oznacza to, że np. najdłuższą trasę komunikacji miejskiej w Poznaniu, o długości 26,8 km, kursujący po niej autobus pokona ok. 15 razy na jednym tankowaniu" - przekazał płocki koncern.

W informacji zwrócono też uwagę, że "wprowadzenie autobusów wodorowych umożliwia ograniczanie emisji i poziomu hałasu". "Zastąpienie jednego autobusu miejskiego z silnikiem diesla na pojazd z napędem wodorowym, w trakcie 12-letniego okresu użytkowania może zapobiec emisji 800 ton dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto, układy napędowe autobusów na zasilane wodorem są znacznie cichsze od tradycyjnych napędów" - wyjaśnił PKN Orlen.

Jak podał, do tankowania aut osobowych będzie wykorzystywane ciśnienie 700 barów, które pozwoli zatankować samochód do pełna w ciągu 5 minut - w praktyce do auta trafi ok. 5,25 kg paliwa, które pozwali na przejechanie nawet 700 km.

PKN Orlen zaznaczył, że "rozpoczęcie budowy stacji wodorowych w Polsce to efekt konsekwentnie realizowanego programu rozwoju paliw alternatywnych Grupy Orlen", który zakłada budowę hubów wodorowych w Trzebini, Włocławku i Płocku o łącznych mocach produkcyjnych sięgających docelowo ponad 1000 kg na godzinę wysokiej czystości wodoru. Ich modułowa konstrukcja, jak wskazał płocki koncern, "pozwoli na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku".

"Przy realizacji inwestycji w infrastrukturę wodorową PKN Orlen wykorzystuje wiedzę i doświadczenie związane z bezpieczeństwem procesowym, jaką posiada z uwagi na stosowanie wodoru w procesach rafineryjnych i petrochemicznych od kilkudziesięciu lat" - podkreślił płocki koncern. Przyznał zarazem, że rozwój sieci stacji tankowania PKN Orlen odbywa się z wykorzystaniem doświadczeń zebranych na rynku niemieckim.

Jak przypomniano w informacji, w Niemczech od 2017 r. działają dwa punkty ładowania wodoru zlokalizowane na stacjach Grupy Orlen, przy czym koncern prowadzi zaawansowane prace nad powstaniem trzech stacji wodorowych także na terenie Czech. "Jeszcze w 2021 r. uruchomione zostaną stacje w Pradze i Litvinowie, a w roku 2022 kolejne - w Brnie, Pilźnie i Pradze na autostradzie D10" - zapowiedział PKN Orlen.

