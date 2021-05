PKN Orlen na pierwszym miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej” na najcenniejszą polską markę

PKN Orlen zajął pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najcenniejszą polską markę. Jest ona wyceniana na blisko 10 mld zł, a jej wartość od poprzedniej edycji wzrosła dwukrotnie, na czym korzystają akcjonariusze i polska gospodarka - przekazał w czwartek płocki koncern.

Jak oznajmiła spółka w komunikacie, "PKN Orlen zajął pierwsze miejsce w rankingu +Rzeczpospolitej+ na najcenniejszą polską markę". "Marka Orlen jest wyceniana już na blisko 10 mld zł. Jej wartość od poprzedniej edycji wzrosła dwukrotnie, na czym korzystają Akcjonariusze i polska gospodarka" - podkreślił płocki koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że kierowana przez niego spółka "jest nowoczesną marką i wizytówką polskiego biznesu". W kontekście rankingu "Rzeczpospolitej" ocenił, że wyróżnienie to potwierdza, iż płocki koncern rozwija się we właściwym kierunku, a rynek docenia jego sukcesy. "Konsekwentnie wzmacniamy także globalną rozpoznawalność. Oferujemy produkty i usługi na światowym poziomie. Są one dostępne już w ponad 110 krajach na 6 kontynentach" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

Szef PKN Orlen przypomniał, że spółka, wraz ze swą grupą kapitałową buduje "silny koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych przychodach, który będzie efektywnie konkurował na międzynarodowym rynku i odpowiadał na wyzwania związane z transformacją energetyczną". "Inwestycje realizowane m.in. w nisko i zeroemisyjne źródła energii jeszcze bardziej wzmocnią Grupę Orlen, z korzyścią dla akcjonariuszy, klientów i całej polskiej gospodarki" - stwierdził Obajtek.

PKN Orlen wspomniał, że w 2020 r. osiągnął jeden z najlepszych wyników finansowych wśród firm z sektora oil and gas, przy czym Grupa Orlen w całym zeszłym roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, uwzględniając odpisy na aktywach oraz zysk na okazyjnym nabyciu akcji spółki Energa. W informacji zaznaczono, że w tym czasie Grupa Orlen kontynuowała kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczyła łącznie 9 mld zł. Jak dodał płocki koncern, że w 2020 r. rekordowy wynik EBITDA wypracowały segment detalu i energetyki.

"Dużą rolę w budowaniu pozycji marki pełni marketing i sponsoring, dlatego bardzo ważne jest właściwe zarządzanie tymi obszarami i realizacja ambitnych projektów, które wspierają nasze działania biznesowe" - powiedział Adam Burak, członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji i marketingu. Według niego, doskonałym przykładem takiej aktywności płockiego koncernu jest sponsoring sportu i kultury. "Tylko w 2020 r. uzyskaliśmy z niego w światowych mediach ekwiwalent reklamowy na poziomie 800 mln zł" - wyliczył Burak.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej koncernu, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności, było zarekomendowanie przez zarząd spółki wypłaty dywidendy za 2020 r. na poziomie 3,5 zł na jedną akcję. Zgodną z tą rekomendacją ostateczną decyzję w sprawie dywidendy za 2020 r. podjęło w czwartek Zwyczajne Walne Zgromadzenie płockiego koncernu.

Jak zaznaczył PKN Orlen, pierwszy kwartał 2021 r. był "kontynuacją bardzo dobrych wyników". "Grupa Orlen zakończyła go z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto" - przypomniał płocki koncern. Dodał, iż ponownie rekordowy wynik zanotował segment energetyki, który wypracował w pierwszych trzech miesiącach prawie 1,1 mld zł EBITDA LIFO, czyli ponad 2-krotnie więcej niż rok wcześniej. W informacji wspomniano również, że "solidny wynik" zanotował także segment detalu i petrochemii Grupy Orlen.

PKN Orlen podał, że ranking najcenniejszych polskich marek przygotowywany jest w oparciu o kryteria finansowe i badania opinii konsumentów - polega na utworzeniu zestawienia komercyjnych marek krajowych, według reprezentowanej przez nie wartości pieniężnej. "Ranking dotyczy polskich marek, czyli takich, które zostały stworzone na polskim rynku, i dla których Polska jest wiodącym rynkiem" - wyjaśnił płocki koncern.

