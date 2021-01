PKN Orlen pierwszy wśród certyfikowanych pracodawców w Polsce

PKN Orlen zdobył pierwsze miejsce wśród certyfikowanych pracodawców w Polsce. Otrzymał też od ekspertów niezależnego Top Employers Institute wyróżnienie Top Employer Polska 2021 za spełnienie najwyższych światowych standardów w zakresie polityki personalnej - podał koncern.

Informując o wyróżnieniach PKN Orlen przypomniał m.in., że uzyskanie certyfikatu TOP Employers poprzedza niezależny audyt, który dla wszystkich firm na całym świecie prowadzony jest według jednej metodologii badania - składa się na niego wnikliwa ocena ponad 400 praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

"PKN Orlen zdobył pierwsze miejsce i został TOP1 wśród certyfikowanych pracodawców w Polsce. Koncern niezmiennie od dziesięciu lat pozostaje w czołówce tego prestiżowego rankingu. W tym roku otrzymał również od ekspertów niezależnego Top Employers Institute wyróżnienie Top Employer Polska 2021 za spełnienie najwyższych światowych standardów w zakresie polityki personalnej" - przekazała spółka w piątkowym komunikacie.

Koncern wyjaśnił, że badanie do certyfikatu TOP Employers obejmuje całokształt działań HR, od procesu rekrutacji i zatrudnienia począwszy, przez sposób traktowania pracowników i dbałość o ich komfort oraz poczucie bezpieczeństwa, czy stwarzanie możliwości rozwoju, awansu, po sposób wynagradzania i zapewnianie dodatkowych świadczeń socjalnych.

"Przyznanie PKN Orlen tytułu najlepszego pracodawcy w Polsce to olbrzymie wyróżnienie, powód do dumy, a jednocześnie mobilizacja. Uczestnicząc w certyfikacji możemy zaobserwować, jak wysoko z każdym kolejnym rokiem zostaje podniesiona poprzeczka. Zarówno zakres audytowanych rozwiązań ulega zmianie, jak również firmy wdrażają coraz bardziej innowacyjne działania. Wymaga to od nas wielu starań i ciągłego podnoszenia jakości naszej oferty. W ten sposób tworzymy atrakcyjne środowisko pracy wzmacniające i rozwijające naszych pracowników" - powiedziała Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w koncernie, cytowana w jego informacji.

Kandziak zwróciła uwagę, że od dziesięciu lat PKN Orlen pozostaje w gronie najlepszych pracodawców w kraju, co oznacza, że wartości, którymi się kieruje są umiejętnie wdrażamy w codziennym funkcjonowaniu firmy. "Szczególnie ważne jest dla nas, że w przeprowadzonym badaniu oceniono działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem ich transparentności, ale także wymiaru etycznego" - podkreśliła dyrektor wykonawcza ds. kadr PKN Orlen.

Koncern zaznaczył, że "w elitarnym gronie najlepszych pracodawców w kraju już drugi rok z rzędu znalazł się również Anwil z Grupy Orlen". "Potwierdza to skuteczność realizowanej polityki personalnej również w spółkach grupy kapitałowej" - oceniono w komunikacie.

"Pomimo trudnego roku, którego wszyscy doświadczyliśmy, a który wywarł wpływ na organizacje na całym świecie, PKN Orlen oraz Anwil udowodniły, że stawia pracowników swojej organizacji na pierwszym miejscu. Z dumą dzielimy się tegorocznymi wyróżnieniami i gratulujemy wszystkim organizacjom, które uzyskały certyfikaty w swoich krajach" - oświadczył David Plink, CEO Instytutu Top Employers, którego wypowiedź przytoczono w informacji koncernu.

Jak wspomniał PKN Orlen, Top Employers Institute został założony 30 lat temu i jest "globalnym autorytetem" w zakresie badania warunków pracy tworzonych przez pracodawców oraz realizowaną politykę personalną - instytut certyfikował już łącznie ponad 1600 organizacji w 120 krajach.