Orlen planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej przy Terminalu Paliw w Sokółce

PKN Orlen planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,25 MW wraz z niezbędną do jej wykonania infrastrukturą towarzyszącą na terenie Terminala Paliw w Sokółce (Podlaskie). Spółka ogłosiła we wtorek zapytanie ofertowe na realizację inwestycji w formule zabudowy "pod klucz".

Oferty w ramach tego postępowania można składać do 25 listopada - poinformował w ogłoszeniu PKN Orlen.



Jak podano w opublikowanej dokumentacji, przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe wykonanie prac we wszystkich branżach "polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną do jej wykonania infrastrukturą towarzyszącą na terenie Terminala Paliw w Sokółce, w miejscowości Orłowicze".



W ogłoszeniu wyjaśniono jednocześnie, że wykonanie usługi inwestycyjnej w formule EPC - zabudowa "pod klucz" obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,25 MW, modernizację przyłącza do sieci oraz budowę jednej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.



- Elektrownia fotowoltaiczna, jej główne komponenty i systemy muszą być zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie krótszy niż 25 lat od momentu przekazania elektrowni do eksploatacji - zaznaczył w dokumentacji postępowania PKN Orlen.



Koncern wspomniał przy tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji występuje zabudowa przemysłowa - od strony południowej przebiega linia kolejowa umożliwiająca przeładunek cystern kolejowych normalno i szerokotorowych do i z Terminala Gazu Płynnego, od strony północnej i wschodniej istnieją grunty zadrzewione, natomiast od strony zachodniej sąsiadują obiekty przemysłowe i infrastruktura drogowa Terminala Gazu Płynnego.



PKN Orlen podał w ogłoszeniu, że elektrownia będzie przyłączona do nowoprojektowanego złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego na linii zasilającej Bazę Paliwową II - Terminal Paliw w Sokółce, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej spółki Energomedia.