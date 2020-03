PKN Orlen planuje budowę zbiorników na ropę w ramach systemu blendingu surowca

PKN Orlen planuje w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku (Mazowieckie) budowę trzech zbiorników na ropę naftową o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy w ramach systemu blendingu surowca. Zbiorniki te mają być gotowe na przełomie 2022 i 2023 r. – podała spółka w zapytaniu ofertowym.

Jak wyjaśnił płocki koncern w dokumentacji prowadzonego postępowania, chodzi o budowę stalowych, cylindrycznych zbiorników naziemnych o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy, które "będą służyły jako zbiorniki magazynowe ropy naftowej".

Według PKN Orlen, otoczone ścianą osłonową zbiorniki o średnicy wewnętrznej ok. 60,5 metra i wysokości ok. 22 metrów, mają posiadać m.in. przykrycie pływające, pontonowo-membranowe oraz podwójne dno. Spółka podała, iż projekt zakłada także połączenie zbiorników z rurociągami dosyłowymi i instalacjami produkcyjnymi, a także budowę pomp służących "do blendingu ropy lekkiej" (blendowanie różnych gatunków ropy naftowej pozwala na uzyskanie oczekiwanych parametrów surowca, a w efekcie produktów powstałych z jego przerobu - PAP).

PKN Orlen podkreślił w dokumentacji postępowania, iż budowa trzech zbiorników w ramach systemu blendingu w głównym zakładzie płockiego koncernu w Płocku, to część większego zadania - budowy sześciu zbiorników po 50 tys. metrów sześc. każdy, służących do magazynowania ropy naftowej.

Jak zaznaczył PKN Orlen w zapytaniu ofertowym, wyłonienie oferentów do udziału w drugiej turze obecnego postępowania na budowę trzech zbiorników na ropę naftową wraz z infrastrukturą pomocniczą i wyposażeniem, planowane jest na drugą połowę kwietnia tego roku - wtedy też ogłoszone ma zostać docelowe postępowanie na wybór wykonawcy inwestycji. Według spółki rozpoczęcie prac przewidywane jest na wrzesień-październik tego roku, natomiast ich zakończenie na wrzesień-październik 2022 r., z zastrzeżeniem, że prace wynikające np. z zaleceń odbiorowych mogą potrwać do końca lutego 2023 r.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w Europie w tym segmencie. W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny spółki, w tym rafineria, gdzie przerabiane są różne gatunki ropy naftowej, która trafia do Polski w ramach dywersyfikacji źródeł dostaw surowca, zarówno rurociągiem "Przyjaźń", jak i drogą morską poprzez gdański Naftoport.

Grupa Orlen zarządza sześcioma rafineriami o łącznych zdolnościach przerobu surowca na poziomie ok. 35 mln ton w ciągu roku - oprócz Płocka, to rafinerie: w Trzebini i Jedliczu na terenie Polski, a także w Czechach - w Litvinowie i Kralupach oraz w Możejkach na Litwie, gdzie działa spółka Orlen Lietuva - to jedyna rafineria w krajach bałtyckich. PKN Orlen informował wcześniej, iż jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy naftowej z całego świata.