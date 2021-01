PKN Orlen planuje uruchomienie korporacyjnego akceleratora innowacji dla startupów

PKN Orlen planuje realizację projektu umożliwiającego szybsze testowanie, wdrażanie i rozwijanie innowacji, w tym w zakresie technologii we współpracy ze startupami z Polski oraz zagranicy. Koncern ogłosił postępowanie, którego celem jest wybór podmiotu do uruchomienia korporacyjnego akceleratora.

"Kluczowym celem tego projektu jest wdrożenie narzędzia umożliwiającego szybsze testowanie, implementowanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii we współpracy ze startupami z Polski oraz zagranicy, przez obszary biznesowe PKN Orlen oraz spółki z grupy kapitałowej" - oznajmił koncern w ogłoszeniu. Oferty w tym postępowaniu można składać do 7 lutego.

PKN Orlen podkreślił, że realizując projekt "chce rozszerzyć zakres oferty akceleracyjnej świadczonej dotychczas w ramach programów akceleracyjnych Pilot Maker Elektro ScaleUp oraz Space3ac Scale Up II". Jak zaznaczono w ogłoszeniu, "wybrany model akceleracji uwzględnia współpracę z podmiotem zewnętrznym, który będzie pełnił rolę operatora akceleratora". PKN Orlen wskazał m.in., iż wdrożenie tego narzędzia umożliwi rozszerzenie współpracy poszczególnych obszarów biznesowych koncernu i spółek z jego grupy kapitałowej "ze startupami z Polski i zagranicy, w zakresie testowania i wdrażania innowacyjnych technologii".

Według PKN Orlen, "czas trwania programu akceleracyjnego to kwiecień 2021 r. - marzec 2023 r.", przy czym "należy uwzględnić możliwe przesunięcie rozpoczęcia programu, z uwagi na czas trwania procesu oceny".

"Zakres wyzwań technologicznych określonych przez PKN Orlen wymaga rozbudowanego procesu scoutingowego uwzględniającego rynki zagraniczne. Tym samym, priorytetem jest dokonanie wyboru operatora, który posiada międzynarodowe doświadczenie i sieć kontaktów z polskimi i zagranicznymi organizacjami należącymi do ekosystemu startupów" - podkreślono w informacji. Koncern zwrócił uwagę, że ważnym aspektem jest również posiadanie przez operatora bazy ekspertów z Polski i zagranicy, którzy będą wspierać go w procesie weryfikacji rozwiązań technologicznych oferowanych przez startupy.

PKN Orlen zapowiedział, że jego korporacyjny akcelerator "będzie narzędziem komplementarnym dla tworzonego Funduszu CVC (Corporate Venture Capital - PAP), wspierającym ekosystem pozyskiwania i wdrażania innowacji w koncernie". "Akcelerator jako narzędzie pozyskiwania innowacyjnych technologii wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju określone w strategii 2020-2030+, jak również jest ujęty w Strategicznej Agendzie Badawczej" - oznajmił PKN Orlen.

Koncern przedstawił w ogłoszeniu także oczekiwania wobec podmiotów chcących ubiegać się o pełnienie roli operatora akceleratora. Wśród nich wymienił m.in. przygotowanie i wdrożenie koncepcji akceleratora, w tym zawierającej jego strukturę oraz sposób prowadzenia naborów startupów, jak np. przygotowanie regulaminu programu akceleracyjnego oraz sposobu i zakresu wdrożenia rozwiązania startupu w ramach akceleracji.

Jak wspomniał PKN Orlen, do zadań oferenta należy m.in. realizacja trzech naborów startupów w ramach akceleratora, uwzględniających międzynarodowy scouting startupów, przy zapewnieniu minimum 150 zgłoszeń na rundę odpowiadających na określone wyzwania oraz przygotowanie opinii eksperckich dla wybranej przez koncern krótkiej listy startupów - ok. 30 na rundę - zaproszonych do prezentacji rozwiązań.

Według koncernu, planowana jest także organizacja warsztatów inspiracyjnych dla przedstawicieli obszarów biznesowych PKN Orlen i przedstawicieli spółek z grupy kapitałowej określających wyzwania technologiczne, organizacja wydarzenia otwierającego akcelerator i organizacja trzech demo days - prezentacji wdrożeń podsumowujących każdą z przeprowadzonych rund akceleracyjnych.