PKN Orlen podpisał umowę na dostawy paliwa wodorowego dla MPK Poznań

Podpisaliśmy jedną z największych w Europie umów na dostawy niskoemisyjnego paliwa wodorowego. Wodór produkowany przez Grupę ORLEN będzie zasilał autobusy miejskie w Poznaniu do 2038 r. - poinformował w piątek w mediach społecznościowych prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Podpisaliśmy jedną z największych w Europie umów na dostawy niskoemisyjnego paliwa wodorowego. Wodór produkowany przez Grupę ORLEN będzie zasilał autobusy miejskie w Poznaniu do 2038 r. Do końca dekady na strategiczny rozwój projektów wodorowych przeznaczymy łącznie 7,4 mld zł" - napisał w piątek na twitterze prezes Orlenu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu poinformowało z kolei, że PKN Orlen wybuduje nową infrastrukturę do zasilania pojazdów wodorem, która będzie znajdować się na stacji koncernu nieopodal pętli tramwajowej Miłostowo. "Obiekt będzie dostępny publicznie, oznacza to, że we wskazanym punkcie zatankują nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym" - podano.

Poznański przewoźnik poinformował, że niebawem zamierza kupić co najmniej 15, a opcjonalnie do 25 autobusów wodorowych.

