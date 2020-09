PKN Orlen rozwija program dla inwestorów indywidualnych Orlen w Portfelu

PKN Orlen poprzez poszerzanie listy brokerów zwiększa dostępność programu Orlen w Portfelu, który skierowany jest do inwestorów indywidualnych. W ramach projektu ruszył także kolejny cykl edukacyjny Fundamentalnie o Inwestowaniu – poinformował płocki koncern.

Program Orlen w Portfelu został zainagurowany w listopadzie 2018 r. Patronat merytoryczny objęło nad nim Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - największa organizacja indywidualnych inwestorów giełdowych w Polsce, która działa na rynku od 1999 r.

Informując w środę o tym, jak rozwija się projekt adresowany do inwestorów indywidualnych, PKN Orlen podkreślił, że obecnie z portalu orlenwportfelu.pl korzysta ponad 120 tys. użytkowników, a ponad 7 tys. zdecydowało się dołączyć do samego programu.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że spółce tej, jednej z największych emitentów notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zależy na rozwoju polskiego rynku kapitałowego. "Podstawą tego rozwoju jest edukacja, dlatego podejmujemy działania podnoszące świadomość inwestycyjną Polaków" - podkreślił. Zapowiedział przy tym, iż niebawem zostaną ogłoszone szczegóły drugiej edycji Dnia Inwestora Indywidualnego PKN Orlen, "podczas którego będzie można bliżej poznać kolejny z obszarów działalności koncernu".

Jak przypomniał PKN Orlen, pierwszy Dzień Inwestora Indywidualnego zorganizowano w 2019 r. Inwestorzy mieli wtedy okazję poznać cykl produkcyjny związany z działalnością płockiego koncernu, a główną atrakcją było zwiedzanie rafinerii w Płocku.

PKN Orlen podkreślił, iż "konsekwentnie rozwija program skierowany do akcjonariuszy indywidualnych, m.in. poprzez poszerzanie listy brokerów, u których można przystąpić do projektu". Jak podał, do BM PKO BP, BM mBanku, Bossa.pl, BM Alior Banku oraz DM Noble Securities dołączył kolejny, szósty - Santander Biuro Maklerskie. Koncern zaznaczył, iż "współpracuje już z sześcioma brokerami, którzy prowadzą ok. 60 proc. rachunków maklerskich w Polsce".

"Dołączenie Santander Biuro Maklerskie do programu to kolejny krok w kierunku rozwoju programów lojalnościowych skierowanych do akcjonariuszy indywidualnych. Cieszymy się, że nasi inwestorzy mają coraz większy wybór spośród największych brokerów w Polsce. Liczymy, że zachęci to pozostałych emitentów do tworzenia kolejnych tego typu inicjatyw" - powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, dyrektor wykonawcza ds. strategii i relacji inwestorskich w PKN Orlen, cytowana w komunikacie płockiego koncernu.

Spółka podała, iż w ostatnim czasie uruchomiła kolejny, obok projektów: Akademia Inwestowania i Praktycznie o Inwestowaniu, cykl edukacyjny - Fundamentalnie o Inwestowaniu. "W przystępny sposób przybliża on podstawy analizy fundamentalnej spółek. We współpracy z portalem stockwatch.pl pokazane jest krok po kroku, jak profesjonalni inwestorzy poszukują atrakcyjnych, niedowartościowanych spółek do swoich portfeli inwestycyjnych, na co zwracać uwagę przy ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz jak minimalizować ryzyko inwestycyjne" - wyjaśnił PKN Orlen.

Według koncernu, w ramach całego programu dużym zainteresowaniem cieszy się Akademia Inwestowania. "Udział w niej może wziąć każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o rynku kapitałowym. Uczestnicy Akademii Inwestowania mają możliwość zdobycia certyfikatu, sygnowanego przez CFA Society Poland" - wspomniał PKN Orlen. Podkreślił jednocześnie, że "bezpłatne i nieograniczone korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla posiadaczy akcji koncernu".