PKN Orlen spodziewa się decyzji KE ws. przejęcia Lotosu w I półroczu 2020 r.

O ile nie wydarzy się "nic nadzwyczajnego", decyzja KE w sprawie przejęcia Lotosu zapadnie jeszcze w pierwszym półroczu - podał PKN Orlen. Na konferencji wynikowej w czwartek wiceprezes Armen Artwich poinformował, że "w najbliższym czasie" spodziewa się zakończenia procedury "stop the clock" w tej sprawie.

W czwartek, przedstawiciel PKN Orlen podczas telekonferencji powiedział, że koncern przedstawił KE wszystkie konieczne informacje, więc wkrótce można się spodziewać odwołania procedury "stop the clock" i wtedy KE opublikuje nowy termin zakończenia procesu. Koncern spodziewa się, że to będzie maj. Dodał, że nie można wykluczyć ponownego wdrożenia procedury "stop the clock", ale - w ocenie Orlenu - takie prawdopodobieństwo jest "niskie".

Pod koniec września 2019 r. Komisja Europejska zdecydowała się na zastosowanie procedury "stop the clock" ("zatrzymania zegara") w negocjacjach z PKN Orlen ws. fuzji z Grupą Lotos. Dzięki temu Orlen zyskał czas na zebranie dodatkowych informacji.

Wiceprezes PKN Orlen ds. korporacyjnych Armen Artwich podczas czwartkowej konferencji prasowej powiedział, że "w najbliższym czasie", (...) spółka spodziewa się zakończenia procedury +stop the clock+"

"Mamy nadzieję, że Komisja Europejska uzna nasze dotychczasowe wyjaśnienia za wystarczające i zdecyduję się na ten krok" - dodał.

"Po złożeniu finalnej wersji proponowanych środków zaradczych wykonywany jest tzw. market test tych propozycji, który polega na równoległej analizie przez KE oraz zebraniu opinii od uczestników rynku. Market test może rozpocząć się po zakończeniu okresu +stop the clock+" - powiedział.

Komisja Europejska miała teoretycznie czas do 22 stycznia 2020 roku na wydanie decyzji w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem. Termin ten zostanie jednak wydłużony o czas, w którym zastosowana będzie procedura "stop the clock". Do tej pory "zegar" nie został jeszcze odblokowany.

Wiceprezes powiedział, że "zgoda Komisji Europejskiej może być warunkowa, taka zgoda oznaczałaby konieczność spełnienia określonych środków zaradczych w zadanym czasie".

"Przykładowym warunkiem może być (...) sprzedaż np. określonej liczby stacji paliw na rzecz podmiotów trzecich, sprzedaż udziału w spółkach zależnych, natomiast są to przykładowe warunki i przed decyzją Komisji Europejskiej nie jesteśmy w stanie przesądzić jaki będzie kształt ewentualnych środków zaradczych" - dodał wiceprezes.

Na początku sierpnia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia, aby ustalić, czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa. W sierpniu 2019 r. PKN Orlen, Grupa Lotos i Skarb Państwa podpisały porozumienie dotyczące realizacji transakcji zakupu akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa. Porozumienie wygasa z dniem złożenia zapisów na akcje Lotosu lub z dniem 30 czerwca 2020 r. Po zgodzie KE na fuzję w pierwszym etapie odbędzie się odkup przez Orlen prawie 33 proc. akcji Lotosu od Skarbu Państwa. W drugim kroku ma nastąpić wezwanie do progu 66 proc. akcji.

Orlen przekonuje, że synergie uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą potencjał połączonego koncernu w wielu obszarach działalności, co umożliwi dalszą, znaczącą ekspansję zarówno w kraju, regionie, jak i w perspektywie globalnej.