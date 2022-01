PKN Orlen: spółki Grupy mają pełną dowolność w wyborze tytułów do prenumeraty

Spółki Grupy Orlen mają pełną dowolność przy wyborze zamawianych w prenumeracie tytułów prasowych - poinformował we wtorek PKN Orlen, odnosząc się do doniesień medialnych, jakoby PKN Orlen nakazał swoim spółkom prenumeratę tytułów należącego do koncernu wydawnictwa Polska Press.

Publikację, w której autor powołuje się na anonimowe źródło traktujemy jako nieuprawnioną manipulację - napisał PKN Orlen w oświadczeniu, zamieszczonym we wtorek na twitterze. "Grupa Orlen prenumeruje różne tytuły pochodzące od różnych wydawnictw. Podkreślamy, że spółki Grupy mają pełną dowolność przy wyborze zamawianych tytułów" - brzmi oświadczenie.

Jak podało wcześniej Radio ZET, PKN Orlen nakazał swoim spółkom-córkom wykupienie dla pracowników prenumerat gazet wydawanych przez Polska Press - wydawnictwo, którego właścicielem jest właśnie Orlen. Według anonimowego rozmówcy radia "polecenie przyszło z samej góry". "Mamy poprawić wynik wydawnictwa" - powiedział rozmówca Radia Zet.

Rozgłośnia twierdzi też, powołując się na nieoficjalne informacje, że prezesi spółek-córek PKN Orlen mieli zostać zobowiązani do raportowania o tym, jak przebiega zakup prenumerat.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl