PKN Orlen szuka dostawców chemii do urządzeń myjni portalowych na stacjach paliw

PKN Orlen ogłosił zapytanie o informację w celu analizy rynku w zakresie dostawy na jego stacje paliw chemii do urządzeń myjni portalowych. Postępowanie służy również zakwalifikowaniu podmiotów, które zostaną wpisane na listę potencjalnych kontrahentów koncernu - podano w ogłoszeniu.

"PKN Orlen chcąc nieustannie poprawiać swoją efektywność ekonomiczną oraz pozycję rynkową, uruchamia postępowanie zakupowe RFI w zakresie dostawy chemii do myjni na stacje paliw PKN Orlen" - oznajmił w opublikowanej dokumentacji koncern. Jak zaznaczono w ogłoszeniu, odpowiedzi można składać do 27 stycznia.

"Przedmiotowe postępowanie ma na celu analizę rynku oraz zakwalifikowanie zarejestrowanych podmiotów na listę potencjalnych kontrahentów PKN Orlen, którzy otrzymają zaproszenie do planowanych otwartych postępowań zakupowych" - wyjaśnił koncern.

W ogłoszeniu wskazano jednocześnie, iż propozycja chemii do myjni na stacjach paliw PKN Orlen powinna uwzględnić takie środki, jak np. piana aktywna, szampon, preparat wspomagający osuszenie, wosk osuszająco-nabłyszczający, powłoka ochronna wmasowywana przez szczotki czy środek usuwający insekty.

W październiku 2022 r. Grupa Orlen rozpoczęła proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży. PKN Orlen podkreślił wówczas, że w ramach połączenia obu firm sieć Grupy Orlen w Polsce powiększy się do ponad 1900 stacji, a za granicą do blisko 1300 obiektów.

