PKN Orlen szuka dostawcy dań gotowych na wynos do oferty gastronomicznej stacji paliw

PKN Orlen szuka dostawcy gotowych dań obiadowych na wynos, stanowiących ofertę w koncepcie Stop Cafe na jego stacjach paliwowych. Odpowiedzi na ogłoszone przez płocki koncern zapytanie ofertowe można składać do 22 maja – wynika z danych zawartych w ogłoszonym przez spółkę postępowaniu.

"PKN Orlen nieustannie poprawia swoją efektywność ekonomiczną oraz pozycję rynkową i obecnie rozpoczyna postępowanie na wybór dostawcy dań gotowych stanowiących ofertę w koncepcie Stop Cafe na stacjach paliw Orlen" - oznajmił płocki koncern w opublikowanej dokumentacji. Jak podkreśliła spółka, ogłoszone przez nią zapytanie ofertowe dotyczy "analizy rynku dostawców dań obiadowych na wynos".

W opublikowanej dokumentacji PKN Orlen zaznaczył m.in., że zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu lub podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi, a także do zawarcia umowy z więcej niż jednym producentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Jak informował ostatnio PKN Orlen, na koniec pierwszego kwartału tego roku w ramach Grupy Orlen, w tym na rynkach zagranicznych w Niemczech, Czechach, na Litwie i Słowacji, działało w sumie 2836 stacji paliwowych, przy czym w Polsce 1796, z czego 1700 z ofertą Stop Cafe, włączając w to 535 sklepów convenience, które działają pod marką O!SHOP.

PKN Orlen jest największym w Polsce podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej i jednym z największych w Europie w tym segmencie. Na polskim rynku posiada największą sieć stacji paliwowych. Związany z ofertą pozapaliwową format Stop Cafe to punkty gastronomiczne na stacjach płockiego koncernu.