PKN Orlen szuka dostawcy stacji higienicznych do dezynfekcji rąk dla swych punktów detalicznych. Jak poinformował płocki koncern w dokumentacji prowadzonego postępowania, oferty można składać do 6 października.

"PKN Orlen chce nieustannie poprawiać swoją efektywność ekonomiczną oraz pozycję rynkową i obecnie rozpoczyna postępowanie zakupowe, dotyczące dostaw stacji higienicznych do dezynfekcji rąk dla punktów detalicznych PKN Orlen" - oznajmił płocki koncern.

W ogłoszeniu wyjaśniono, że "do głównych celów prowadzonego postępowania należy wybór dostawcy, który zagwarantuje możliwość dostaw stacji higienicznych do dezynfekcji rąk dla punktów detalicznych PKN Orlen w dwóch wersjach: wolnostojącej - elektroniczny dozownik na stalowej podstawie oraz wiszącej - elektroniczny dozownik do przytwierdzenia do ściany".

Jak podawał wcześniej PKN Orlen, posiada on w Polsce 1792 stacje paliw, z czego 1700 z ofertą Stop Cafe, włączając w to 535 sklepów convenience, które działają pod marką O!SHOP. W marcu, płocki koncern informował o rozpoczęciu produkcji, w związku z pandemią koronawirusa, płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym swej spółki zależnej Orlen Oil w Jedliczu.