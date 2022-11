PKN Orlen szuka producenta napojów energetycznych pod marką własną koncernu

PKN Orlen ogłosił postępowanie dotyczące wyboru producenta napojów energetycznych pod marką własną należącą do koncernu - Orlen, które weszłyby do oferty sprzedaży w jego punktach detalicznych. Jak poinformowano w ogłoszeniu, oferty można składać do 5 grudnia.

"PKN Orlen nieustannie poprawia swoją efektywność ekonomiczną oraz pozycję rynkową i obecnie rozpoczyna postępowanie na wybór dostawcy napojów energetycznych pod marką własną Orlen, stanowiących ofertę w punktach detalicznych PKN Orlen" - poinformował koncern w opublikowanej dokumentacji.

PKN Orlen wyjaśnił w ogłoszeniu, że do głównych celów prowadzonego postępowania należą m.in. dobór asortymentu zgodnie z potrzebami klientów stacji paliw koncernu, przy uwzględnieniu dostępnej powierzchni sprzedażowej, aktywne zarządzanie kategorią dzięki bezpośredniej współpracy z producentem towarów sprzedawanych w punktach detalicznych oraz zwiększanie sprzedaży.

"Aby osiągnąć tak zdefiniowane cele, PKN Orlen planuje podpisanie umowy ramowej z wybranym w niniejszym postępowaniu producentem napojów energetycznych" - zaznaczył koncern. Jak wyjaśnił, "umowa tego typu obejmuje zagwarantowanie dostępności ustalonych produktów u wybranego przez PKN Orlen dostawcy".

PKN Orlen przypomniał, że prowadzi sprzedaż produktów w kategorii, które obejmuje postępowanie, na ponad 1300 własnych stacjach paliw.

Koncern zaznaczył, że planowane etapy wyboru producenta napojów energetycznych pod marką własną - Orlen będą obejmowały kolejno analizę złożonych ofert, następnie spotkania negocjacyjne z dostawcami, którzy spełnią wymagania formalne oraz techniczne, a ostatecznie wybór producenta.

"Estymowane ilości produktów zostaną podane w drugim etapie, po załączeniu przez oferentów podpisanego oświadczenia o poufności informacji" - podano w ogłoszeniu.

