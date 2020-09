PKN Orlen wysyła bolid Alfa Romeo Racing Orlen w podróż po Polsce

Bolid Alfa Romeo Racing Orlen wyrusza w podróż po Polsce - poinformował we wtorek płocki koncern. Jak zapowiedział, do końca roku kibice Formuły 1 będą mogli zobaczyć bolid w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Płocku, Rzeszowie i Gdańsku oraz w warszawskim Centrum Olimpijskim.

"Cztery miesiące, dziewięć lokalizacji, siedem województw - bolid Alfa Romeo Racing Orlen rusza w jesienną podróż po Polsce. Trasę otworzyło Forum Ekonomiczne w Karpaczu, a do końca roku kibice Formuły 1 będą mogli go zobaczyć na stacjach paliw oraz m.in. w płockiej siedzibie PKN Orlen i warszawskim Centrum Olimpijskim" - oznajmił koncern.

PKN Orlen zapowiedział, że w Karpaczu bolid będzie prezentowany do czwartku, a następnie odwiedzi m.in. Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Gdańsk oraz Płock, gdzie znajduje się siedziba koncernu i jego główny zakład produkcyjny.

"PKN Orlen jest zdecydowanym liderem w zakresie firm postrzeganych jako najczęściej angażujące się w działalność sponsoringową. Według najnowszych badań tak postrzega nas co drugi Polak, co oznacza wzrost o blisko 10 proc. w stosunku do 2019 r. To pokazuje, że nasze działania są skuteczne" - powiedział prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie.

Jak ocenił, "sponsoring sportowy to niezwykle silna platforma komunikacyjna i marketingowa". "Mimo pandemii ekwiwalent związany wyłącznie ze sponsoringiem sportu przez siedem pierwszych miesięcy 2020 r. wyniósł 186 mln zł" - wskazał. Dodał, iż w tym czasie w polskich mediach marka Orlen pojawiła się ponad 465 tys. razy.

"To olbrzymia wartość biznesowa. Ten potencjał chcemy wykorzystywać również w naszych działaniach wizerunkowych. Dlatego ruszamy w trasę z bolidem Formuły 1" - podkreślił Obajtek. "Będziemy wśród naszych partnerów na najważniejszych wydarzeniach biznesowych w Polsce, ale przede wszystkim wśród naszych klientów na stacjach paliw PKN Orlen" - zapowiedział szef płockiego koncernu.

PKN Orlen podał, iż "jest najaktywniejszym sponsorem sportu w Polsce". Przypomniał, że poza Formułą 1 angażuje się m.in. w takie dyscypliny motosportu, jak DTM, rajdy, żużel, F1H2O, akrobacje lotnicze, a także siatkówkę, lekkoatletykę, kolarstwo, piłkę nożną, piłkę ręczną; koncern jest też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Według PKN Orlen, co czwarty polski kierowca deklaruje, że ze względu na współpracę koncernu z Robertem Kubicą, kierowcą wyścigowym i rajdowym, częściej korzysta z oferty stacji Orlen. Jak podał płocki koncern, "w ubiegłym roku Grupa Orlen odnotowała 4 proc. wzrostu sprzedaży paliw, wyraźnie zwiększyła się także sprzedaż oferty pozapaliwowej, czyli np. produktów gastronomicznych".