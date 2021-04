PKN Orlen zachęca studentów do udziału w programie stażowym "Kierunek Orlen"

PKN Orlen zachęca studentów ostatnich lat studiów i absolwentów uczelni wyższych kierunków ścisłych, ekonomicznych i humanistycznych do udziału w programie stażowym "Kierunek Orlen". Na chętnych czeka ponad 40 miejsc w Grupie Orlen i Grupie Energa. Wnioski można składać do 3 maja.

Informując w piątek o projekcie, PKN Orlen podał, że półroczne staże rozpoczną się w lipcu, a obecny etap aplikacji odbywa się w ramach szóstej już edycji płatnych staży w spółkach Grupy Orlen i w należącej do niej od roku Grupy Energa.

"Studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów uczelni wyższych kierunków ścisłych, ekonomicznych i humanistycznych zachęcamy do aplikowania na 6 miesięczny, płatny staż w ramach projektu +Kierunek Orlen+. Na chętnych czeka ponad 40 ofert stażowych w ramach wielu różnych specjalizacji" - oznajmił w piątkowym komunikacie PKN Orlen.

Spółka wyjaśniła, że w ramach szóstej już edycji programu płatne staże realizowane są w takich spółkach Grupy Orlen, jak: PKN Orlen, Anwil, Orlen Centrum Usług Korporacyjnych, a także Orlen Laboratorium, Orlen Paliwa i Orlen Południe oraz w podmiotach Grupy Energa, jak Energa OZE i Energa Enspirion.

"Możliwość odbycia stażu mają studenci i absolwenci z całej Polski. Mimo iż zespoły, do których poszukiwani są stażyści są zlokalizowane w 10 miastach, to z powodu sytuacji epidemiologicznej część zadań stażowych może być realizowana hybrydowo, co daje możliwość zdobywania doświadczenia niezależnie od miejsca zamieszkania" - zaznaczył PKN Orlen.

Jak podkreślono w informacji, "staż +Kierunek Orlen+ to znakomita okazja nie tylko do zdobycia praktycznych umiejętności czy osobistego rozwoju przy wsparciu indywidualnego opiekuna, ale także możliwość pogłębiania kompetencji miękkich w ramach organizowanych warsztatów grupowych w społeczności stażystów".

PKN Orlen podał, że aplikacje do programu można przesyłać do 3 maja w odpowiedzi na wybrane ogłoszenia stażowe publikowane w zakładce "Kariera" na korporacyjnej stronie internetowej spółki oraz na stronach internetowych podmiotów uczestniczących w bieżącej edycji projekty. "Półroczne staże rozpoczną się w lipcu" - zapowiedziano w komunikacie.

