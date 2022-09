PKN Orlen zapewni wodór i infrastrukturę jego tankowania dla lokomotyw PESY

PKN Orlen ma zapewnić wodór i infrastrukturę dla jego tankowania dla produkowanych przez PESA Bydgoszcz lokomotyw manewrowych oraz pociągów pasażerskich - poinformował we wtorkowym komunikacie Orlen.

Jak wyjaśniono, PKN Orlen podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z PESA Bydgoszcz przy tworzeniu kompleksowej oferty dla publicznego transportu kolejowego. Jednym z elementów jest zapewnienie przez Orlen wodoru i infrastruktury jego tankowania.

Zgodnie z zawartym porozumieniem PKN Orlen będzie współpracował z PESA Bydgoszcz przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. PESA będzie odpowiedzialna za dostawy zeroemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, natomiast PKN Orlen za dystrybucję, magazynowanie, dostawy paliwa wodorowego oraz infrastrukturę tankowania dla tych pociągów.

"Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze cele biznesowe i dążenie do osiągniecia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, w efekcie których blisko połowa produkowanego przez nas wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego. Wykorzystując go w pełni, realnie przyczynimy się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Bezpośrednio wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski" - dodał.

Porozumienie zostało zawarte podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Innotrans 2022 w Berlinie, na których PKN Orlen i PESA zaprezentowały manewrową lokomotywę wodorową z mobilną stacją tankowania wodoru.

Realizowana przez PKN ORLEN strategia wodorowa zakłada zagospodarowanie wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym. W tym celu koncern podpisał listy intencyjne o współpracy już z ponad 20 polskimi miastami oraz przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

