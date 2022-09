PKN Orlen zbuduje w Wałbrzychu do 2024 r. stację tankowania wodoru

PKN Orlen zbuduje w Wałbrzychu (Dolnośląskie) do 2024 r. jedną ze swych stacji tankowania wodoru. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Do 2030 r. koncern na inwestycje w wodór przeznaczy 7,4 mld zł.

Informując w poniedziałek o planowanej w Wałbrzychu inwestycji, PKN Orlen podkreślił, że w najbliższych latach stacje wodorowe koncernu powstaną także w Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile. "Do 2030 r. koncern na inwestycje w wodór przeznaczy 7,4 mld zł" - zaznaczono w informacji.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, budowa stacji tankowania wodoru w Wałbrzychu zostanie dofinansowana ze środków NFOŚiGW. "Stacja będzie dostępna dla wszystkich pojazdów z napędem wodorowym. Jej oddanie do użytku planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r." - zapowiedział koncern.

Według PKN Orlen wałbrzyska stacja tankowania wodoru "będzie ogólnodostępna i czynna całą dobę", zostanie przy tym przystosowana do zasilania autobusów komunikacji publicznej - miasto na ich zakup otrzymało dotację z NFOŚiGW. Wodór będą mogły tam tankować również samochody osobowe, a docelowo także pojazdy ciężarowe.

"Działamy zgodnie z planem. W naszej strategii wodorowej do 2030 r. zadeklarowaliśmy budowę ponad 100 stacji tankowania wodoru w Europie Środkowej i konsekwentnie realizujemy ten cel. Wałbrzych to kolejne miasto, w którym zainwestujemy, umożliwiając jego mieszkańcom tankowanie czystego, zeroemisyjnego paliwa" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak zaznaczył, Grupa Orlen jest liderem nowoczesnej mobilności, opartej na zaawansowanych, przyjaznych środowisku technologiach. "Ich wdrażanie skutecznie wzmacnia konkurencyjność naszego biznesu i przybliża nas do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r." - ocenił Obajtek. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "wodór to także ważny krok w budowaniu niezależności energetycznej Polski.

PKN Orlen podał, iż w związku z planem budowy w Wałbrzychu stacji tankowania wodoru "otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu tej inwestycji" z programu priorytetowego NFOŚiGW "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru".

"Wdrożenie nowoczesnej technologii wodorowej bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza w miastach, ponieważ pojazdy napędzane tym paliwem emitują wyłącznie parę wodną. Wpłynie także na obniżenie poziomu hałasu, zwiększając komfort podróżowania" - zaznaczył Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Jak dodał, "wodór ma wiele atutów", dlatego koncern "będzie rozwijać tę technologię, podejmując współpracę z kolejnymi partnerami".

Koncern przypomniał, że Grupa Orlen realizuje strategię wodorową w oparciu o program "Hydrogen Eagle", który zakłada powstanie do 2030 r. europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. W ramach programu zbudowana zostanie także sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. W Polsce powstanie ok. 57 stacji, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28.

"Koncern wykorzystuje wszelkie możliwości wsparcia inwestycji wodorowych. Przedsięwzięcia zaplanowane w Polsce, w ramach programu +Hydrogen Eagle+ znajdują się w prestiżowym gronie europejskich projektów ubiegających się o pomoc publiczną w ramach największego mechanizmu wspierającego rozwój gospodarki wodorowej w Europie - IPCEI" - podkreślił PKN Orlen.

Wcześniej PKN Orlen informował, że planowane również ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile zostaną oddane do użytku w połowie 2025 r. We wrześniu koncern na ich budowę otrzymał ponad 60 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility.

Koncern wspomniał przy tym, że swoją pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru uruchomił w tym roku w Krakowie, natomiast w przyszłym roku kierowcy będą mogli korzystać z infrastruktury tankowania wodorem także w Poznaniu i Katowicach.

