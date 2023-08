PKO BP: 2 mld zł zysku w pierwszym półroczu br. (aktualizacja)

Zysk grupy PKO BP w drugim kwartale br. wyniósł 587 mln zł wobec 421 mln zł rok wcześniej; bank w pierwszym półroczu br. wypracował 2 mld zł zysku o 194 mln zł więcej r/r - poinformowano w czwartkowym raporcie PKO BP.

"2 041 mln zł zysku netto za 1 półrocze 2023 r. istotnie obciążonego kosztami ryzyka prawnego kredytów frankowych" - podał PKO BP.

Jak zaznaczył, wzrost zysku był "determinowany przez poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 11 339 mln zł (wzrost o 1 889 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 1 945 mln zł, przy spadku wyniku pozostałego o 53 mln zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 4 mln zł; pogorszenie o 2 120 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości głównie w efekcie wyższego o 2 265 mln zł kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych; niższe o 437 mln zł koszty działania, w tym niższe koszty regulacyjne o 959 mln zł, przy wzroście kosztów świadczeń pracowniczych o 301 mln zł oraz kosztów rzeczowych o 200 mln zł".

Bank dodał, że ROE w pierwszym półroczu wyniosło 10,5 proc., po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych - 22,3 proc.

Zysk grupy PKO BP w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 587 mln zł z 421 mln zł rok wcześniej - poinformował bank.

Wskazał, że dochody z działalności podstawowej wzrosły o 20,6 proc. r/r, a marża odsetkowa była na poziomie 4,31 proc.

Suma aktywów w I półroczu 2023 r. osiągnęła ok. 461 mld zł, co oznacza wzrost o 31 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 29 mld zł w porównaniu do poziomu aktywów na koniec 2022 r. Depozyty klientów wyniosły 366 mld zł - czyli wzrosły o 40 mld zł wobec czerwca 2022 r.

Bank odnotował wzrost liczby klientów do 11,8 mln.

Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

