PKO BP: 6,5 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla klientów banku

W ramach z Tarczy Finansowej PFR 37,5 tys. przedsiębiorstw otrzymało subwencje za pośrednictwem PKO BP - podał bank w czwartek w komunikacie.

Łącznie w ramach Tarczy Finansowej, Polski Fundusz Rozwoju przekazał 40 mld zł dla 205 tys. firm zatrudniających 2 mln osób.

Bank podał, że klienci - mikro, małe i średnie firmy - mogą składać wniosek o subwencję finansową z PFR w systemach bankowości elektronicznej.

"Środki trafiają do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Maksymalna kwota subwencji zależy od wielkości przedsiębiorstwa, spadku przychodów czy liczby zatrudnionych i może wynieść nawet 324 tys. zł w przypadku mikrofirm oraz 3,5 mln zł w przypadku małych i średnich firm" - poinformował PKO BP.

Tarcza finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowany do przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową. 75 mld zł z programu trafia za pośrednictwem wybranych banków do mikro, małych i średnich firm w postaci subwencji finansowej.

Decyzję o przyznaniu subwencji, w tym o jej wysokości, podejmuje Polski Fundusz Rozwoju. Umowa jest zawierana na trzy lata, a spłata subwencji rozpoczyna się rok po jej przyznaniu i będzie rozłożona na 24 miesiące. Większa część (do 75 proc.) uzyskanego wsparcia może być bezzwrotna po spełnieniu określonych warunków, w tym kontynuowaniu prowadzonej działalności oraz utrzymaniu na niezmienionym poziomie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.