PKO BP będzie dalej cyfryzował swoją ofertę dla klientów

Strategia PKO BP na lata 2020-22 zakłada dalszą cyfryzację obszarów obsługi i sprzedaży. Nowe produkty i usługi dotyczą też obszarów wykraczających poza typowo bankowa działalność. Bank planuje otworzyć m.in. platformę samochodową.

Marciniak dodał, że nowe technologie stwarzając możliwości innowacji, tworząc potencjał do tworzenia usług, które wcześniej nie były typowe dla banków.- Poprzez bankowość elektroniczną można składać wnioski o 500+ i 300+, co było na tyle popularne, że administracja rozpoczęła z nami rozmowy o podłączeniu do usługi tzw. węzła krajowego - dodał. Umożliwia to logowanie z wykorzystaniem profilu zaufanego do portali e-administracji z danymi używanymi do logowania w systemie PKO BP, umożliwia również rozwój usług związanych z autentyfikacją danych, gdzie PKO może używać systemu identyfikacji e-Tożsamość nie tylko do spraw związanych z e-administracją, ale także umożliwiając autoryzacje danych klientów w przypadku korzystania z innych portali, jak portale dostawców gazu, prądu, czy usług telekomunikacyjnych, czy docelowo dla sklepów ecommerce.Dyrektor pionu strategii i transformacji cyfrowej Szymon Wałach przyznał, że bank planuje stworzyć portal samochodowy, wykorzystując m.in. doświadczenia z segmentu leasingowego działalności banku, jednak otwarty również dla zewnętrznych dealerów. Portal ma ruszyć w 2020 r. - Z czasem pomyślimy o otwarciu tej usługi na inne produkty i usługi - powiedział Wałach. Podobne możliwości daje rynek nieruchomości, PKO odpowiada za ok. jedną czwartą kredytów hipotecznych, co daje największa w Polsce bazę wycen.PKO BP planuje, że w 2022 roku jego zysk netto będzie powyżej 5 mld zł, a wskaźnik ROE docelowo w 2022 r. wzrośnie do 12 proc. PKO BP zakłada, że wskaźnik kosztów do dochodów w 2022 r. będzie na poziomie około 41 proc., koszt ryzyka w 2022 r. mieścić się ma w przedziale 0,60-0,75 proc.Bank chce mieć zdolność do wypłaty dywidendy.