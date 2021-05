PKO BP bierze ciężar kredytów frankowych na siebie. "Powiemy: to był kredyt złotowy"

PKO BP do końca czerwca tego 2021 r. przedstawi klientom propozycje zawarcia ugód w sprawach kredytów walutowych, w których jest to możliwe - przekazał bank. Dodał, że w części spraw może też wnioskować o mediację z udziałem mediatora wskazanego przez sąd.

PKO Bank Polski przedstawi propozycje zawarcia ugód w sprawach, w których w ocenie banku zawarcie ugody jest możliwe.

Wrócimy do dnia udzielenia kredytu i po takim kursie, po jakim kredyt został wypłacony, ten kredyt rozliczymy i potraktujemy go od początku jako kredyt złotowy - powiedział wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski.

Bank, po zgodzie akcjonariuszy, weźmie na siebie cały ciężar związany ze wzrostem kursu wymiany.

- PKO Bank Polski poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, że do końca czerwca 2021 roku w sprawach toczących się z powództwa kredytobiorców walutowych przeciw bankowi przedstawi propozycje zawarcia ugód w sprawach, w których w ocenie banku zawarcie ugody jest możliwe - wskazał bank.

Powrót do kursu z dnia wypłaty kredytu

Podał też, że w części spraw może wnioskować o mediację z udziałem mediatora wskazanego przez sąd.

- Na czym te ugody będą polegać? Na tym, że wrócimy do dnia udzielenia kredytu i po takim kursie, po jakim kredyt został wypłacony, (...) ten kredyt rozliczymy i potraktujemy go od początku jako kredyt złotowy - powiedział wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski.

- Wrócimy do momentu udzielenia i powiemy: to był kredyt złotowy. (...) Chodzi o to, żeby cały ciężar tego, co spowodowało kwestię frankową, czyli wzrost kursu franka, bank wziął na siebie, a zasadniczo akcjonariusze zgodzili się na to, żeby pokryć to z ich własnej kieszeni - dodał.



W ostatni piątek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych; jego wartość to ok. 6,7 mld zł.

Możliwość mediacji

Według banku w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się blisko 2500 spraw związanym z kredytami walutowymi.



Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska potwierdziła, że do sądu wpłynęła informacja od PKO BP w sprawie ugody.



Wskazała, na tym etapie trudno wyrokować o terminach.



- Będziemy działać w miarę wpływania wniosków, nie planujemy systemowej organizacji ich rozpatrywania, bo w każdej sprawie indywidualnie każdy sędzia będzie decydował, czy kierować ją do mediacji - powiedziała.



Jak podał PKO BP, z kolei kredytobiorcy walutowi, którzy nie są w sporze sądowym z bankiem, będą mogli wkrótce skorzystać z mediacji przy udziale Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wniosek o takie mediacje będą mogli składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO, gdy zakończy się pilotaż rozwiązania i oferta ugód zostanie udostępniona w pełnej skali.

Przypomnijmy, że 29 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w orzeczeniu, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie dotyczącej kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy.

