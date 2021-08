PKO BP: bilans płatniczy w czerwcu z 22. nadwyżką z rzędu

Bilans płatniczy za czerwiec pokazał 22. z rzędu nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących. 12 miesięczna nadwyżka obniżyła się do 2,3 proc. PKB z 2,9 proc. PKB na koniec maja – napisano w komentarzu PKO BP do danych NBP.

Jak poinformował w piątek NBP, według wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 14,8 mld zł.

Bank centralny poinformował także, że wartość eksportu towarów wyniosła 106,6 mld zł. Wartość importu towarów wzrosła do 103,2 mld zł.

"Tempo wzrostu eksportu spowolniło do 23,9 proc. r/r (z 41,8 proc. r/r miesiąc wcześniej), głównie za sprawą wygasania efektu niskiej bazy z ubiegłego roku (czerwiec 2020 był pierwszym miesiącem, w którym eksport powrócił do wzrostów r/r). Komentarz NBP wskazuje na kontynuację wysokich wzrostów w kategoriach, które już od ubiegłego roku są polskimi hitami eksportowymi. Są to: baterie samochodowe, odbiorniki TV, części samochodów i katalizatorów. To wskazuje na strukturalny charakter wysokiej dynamiki eksportu, co wspiera naszą ocenę, że po wygaśnięciu efektów bazy eksport (w średnim okresie) będzie rósł w dwucyfrowym tempie" - prognozują ekonomiści PKO BP.

Ich zdaniem duży wzrost importu w czerwcu (o 36,3 proc., licząc rok do roku) to w części efekt niskiej bazy odniesienia. Wskazali jednak, że wśród liderów importu dominują towary zaopatrzeniowe (wyroby walcowane, polimery, części odbiorników telewizyjnych oraz samochodów osobowych), co odzwierciedla zarówno wzrost ich cen, jak i wysokie zapotrzebowanie ze strony branż eksportowych oraz popyt inwestycyjny.

"Nie bez znaczenia było też odbicie cen ropy naftowej. Trwające ożywienie gospodarcze oraz rozkręcający się (naszym zdaniem) boom inwestycyjny sugerują, że tempo wzrostu importu nie tylko pozostanie dwucyfrowe, ale pozostanie też szybsze niż eksportu, co będzie prowadziło do redukcji nadwyżki w obrotach towarowych (2,4 proc. PKB po czerwcu)" - uważają ekonomiści PKO BP.

W ich komentarzu można przeczytać także, że nieznacznie spadło saldo usługowe (do 4,3 proc. PKB). Oceniają oni, że wynika to m.in. z faktu, że nadal nie odbudowały się dochody z tytułu przyjazdu zagranicznych turystów do Polski (+20,2 proc. r/r w PLN), tymczasem Polacy bardzo chętnie decydują się na wakacyjne wyjazdy z kraju. Mimo to w komentarzu PKO BP wskazano, że wygasanie pandemii będzie wspierało wzrost nadwyżki w średnim okresie.

"Nasz optymizm co do strukturalnego charakteru nadwyżki obrotów bieżących nie słabnie. Będzie się ona kurczyć, ale wciąż pozostanie zauważalna, co będzie sprzyjać zarówno redukcji długu zagranicznego (nadal spodziewamy się spadku jego relacji do PKB wyraźnie poniżej 55 proc. w tym roku i poniżej 50 proc. w 2022), jak i polskiej walucie" - podsumowali ekonomiści PKO BP.

