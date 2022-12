PKO BP chce rozwiązać frankowy problem

Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o proces zawierania ugód frankowych, czyli szukania sprawiedliwego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla naszych klientów i banku. Pracujemy nad kolejnymi zmianami naszej oferty – mówi p.o. prezesa PKO BP Paweł Gruza.

Paweł Gruza w wywiadzie dla Business Insider Polska zapewnił, że "polski sektor bankowy ma bardzo mocne fundamenty".

Paweł Gruza: PKO BP odrabia już swoją pracę domową z kredytów frankowych

"Liczę natomiast na mądrość TSUE i wypracowanie odpowiedzialnego rozwiązania przez Trybunał. PKO Bank Polski odrabia już swoją pracę domową. Z jednej strony utworzyliśmy rezerwy dotyczące części portfela hipotek frankowych, a z drugiej zawieramy ugody z kredytobiorcami. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o proces zawierania ugód frankowych, czyli szukania sprawiedliwego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla naszych klientów, jak i banku. Zawarliśmy już ponad 18 tysięcy takich ugód. Obecnie pracujemy nad kolejnymi, korzystnymi zmianami naszej oferty. Będziemy je intensywnie promować i mam nadzieję, że duża część frankowego portfela kredytowego do czasu orzeczenia TSUE znajdzie rozwiązanie na drodze ugodowej" - powiedział Paweł Gruza p.o. prezesa PKO BP.

Pytany, na czym będzie polegała ta polepszona wersja ugód z frankowiczami, odparł: "Cały czas monitorujemy proces zawierania ugód z kredytobiorcami frankowymi i pracujemy nad jego ulepszeniem. Jesteśmy tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej kształtu zmian w procesie".

Gruza: wciąż jest przestrzeń na rozwiązania legislacyjne ws. kredytów frankowych

Dopytywany, kiedy kredyty frankowe znikną z bilansu PKO BP, Gruza przyznał, że to zależy od wielu czynników. "Nie tylko kwestii zależących od banku, takich jak formalny kształt ugód, ale także wysokości stóp procentowych NBP. To one decydują w dużej mierze o atrakcyjności oferowanej przez nas alternatywy dla hipotek walutowych. Można oczekiwać, że w najbliższych latach poziom stóp procentowych będzie korzystniejszy dla kredytobiorców i umożliwi im konwersję kredytów na złote na lepszych warunkach" - wyjaśnił.

Szef PKO BP zapytany, czy dla bezpieczeństwa sektora finansowego w kontekście kredytów frankowych nie lepiej byłoby wrócić do rozwiązań systemowych, czy próby rozwiązania tej kwestii na poziomie ustawowym, przyznał, że z jednej strony jest kwestia znalezienia sprawiedliwego rozwiązania zarówno dla klientów, jak i banków i tutaj kluczowe będzie orzecznictwo TSUE. "Z drugiej, to kwestia praktyczna, czyli rozwiązanie nabrzmiałego problemu tysięcy postępowań sądowych, które nie są optymalnym sposobem dochodzenia do sprawiedliwości. W takim kontekście należy rozpatrywać rozwiązania ustawowe. Inne kraje zrobiły to wcześniej, a my polegamy na drodze sądowej. Myślę, że wciąż jest przestrzeń na rozwiązania legislacyjne w kwestii kredytów frankowych" - powiedział.

