PKO BP chce zaangażować się w NABE. Prowadzi rozmowy o małym atomie

PKO BP chce angażować się w duże projekty farm wiatrowych, zarówno lądowych, jak i morskich, a także w projekty dotyczące dużych farm fotowoltaicznych. - Duża energetyka jądrowa generuje koszty, które są istotnym obciążeniem nawet dla tak dużego banku, jak nasz. Są to wydatki, które prawdopodobnie będziemy musieli udźwignąć wspólnie ze Skarbem Państwa. Mamy natomiast klientów, którzy już dzisiaj rozmawiają z nami o tym, w jaki sposób finansować małe reaktory jądrowe – tłumaczy w rozmowie z WNP.PL Marcin Eckert, wiceprezes PKO BP.

NABE stwarza możliwości związane z uwolnieniem potencjału polskich grup energetycznych, dzięki czemu będą mogły one przekształcać energetycznie swoje aktywa. - PKO BP chce zaangażować się w ten projekt - mówi Marcin Eckert.

- PKO BP widzi swoją rolę również w ramach realizacji celów związanych z szeroko rozumianym ESG i uczestniczeniem w transformacji energetycznej naszych klientów - wypowiada się wiceprezes PKO BP.

- SMR-y to obszar, w którym na pewno nadal będziemy aktywni. Natomiast duża energetyka jądrowa są to wydatki, które prawdopodobnie będziemy musieli udźwignąć w dużej mierze z udziałem środków budżetowych - ocenia Marcin Eckert.

Rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Elektrownie węglowe zostaną zgrupowane w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa. Wydzielenie aktywów węglowych ma pozwolić grupom energetycznym skupić się na przyspieszeniu inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz w infrastrukturę przesyłową, gdyż banki nie chcą dziś pożyczać pieniędzy podmiotom posiadającym aktywa węglowe. Jak pan ocenia projekt utworzenia NABE, z punktu widzenia instytucji finansującej inwestycje?

- Bezpieczeństwo energetyczne państwa jak najbardziej znajduje się w sferze naszego zainteresowania jako bankowców. Inicjatywa NABE jest absolutnie konieczna. Umożliwi ona polskim grupom energetycznym, zaangażowanym w ten program, uzyskanie środków, które pozwolą na większą niż do tej pory skalę inwestować we wszystkie nowe formy pozyskiwania energii.

Dziś nasz bank inwestuje w nie środki w mniejszym stopniu, niż by chciał. W ostatnim roku przeznaczyliśmy ponad miliard złotych na finansowanie naszych klientów, którzy inwestowali w odnawialne źródła energii. Łącznie mamy już w tym segmencie prawie 2,5 mld zł aktywów.

NABE stwarza możliwości związane z uwolnieniem potencjału polskich grup energetycznych, dzięki czemu będą mogły one przekształcać energetycznie swoje aktywa. De facto prowadzi to do zwiększenia skali transformacji energetycznej w Polsce. Bez NABE, bez uwolnienia kapitału, który dzisiaj w dużej mierze jest zamrożony w aktywach węglowych, transformacja energetyczna w naszym kraju będzie niezwykle trudna bądź wręcz - postawiłbym taką tezę - niemożliwa.

Z tego punktu widzenia nasz bank chce zaangażować się w projekt NABE, aby transformacja energetyczna się udała. Postrzegamy to jako nasz wspólny interes. PKO BP, który ma siedzibę w Polsce, widzi swoją rolę również w ramach realizacji celów związanych z szeroko rozumianym ESG i uczestniczeniem w transformacji energetycznej naszych klientów.

Jakie działania związane z NABE planuje PKO BP i jakie przewiduje instrumenty finansowe?

- Proces związany z NABE już trwa. Chcemy do końca roku zakończyć prace organizacyjno-koncepcyjne, m.in. w zakresie inżynierii finansowej, która jest niezbędna, aby ten projekt się powiódł. Mówimy bowiem o dziesiątkach miliardów złotych, które muszą być przetransferowane z grup energetycznych do NABE, przy udziale banków, bez których to się nie uda.

PKO BP jako największy bank w Polsce zaangażowany jest w ten projekt, uczestniczą w nim również inne banki. Projekt wymaga zastosowania zarówno długoterminowego finansowania konsorcjalnego, jak i zapewnienia limitów gwarancyjnych i limitów skarbowych.

Energetyka jądrowa i OZE

A co z energetyką jądrową? Pierwsza elektrownia atomowa ma powstać w 2033 roku…

- Duża energetyka jądrowa generuje koszty, które są istotnym obciążeniem nawet dla tak dużego banku, jak PKO i tutaj na pewno istotna jest rola Skarbu Państwa. Stanowi ona ogromne wyzwanie. Ustalenie tego, jak sfinansować dużą energetykę jądrową, będzie zadaniem, którym zajmiemy się bezpośrednio po tym, gdy skutecznie uda nam się zrealizować program NABE.

PKO BP zainteresowany jest raczej udziałem w mniejszej energetyce jądrowej. Mamy klientów, którzy już dzisiaj rozmawiają z nami o tym, w jaki sposób finansować małe reaktory jądrowe (SMR). Dla banku to wyzwanie, w jaki sposób skonstruować produkty bankowe, które muszą dotyczyć dłuższych terminów realizacji inwestycji, w stosunku do produktów, które mamy dzisiaj w swoim portfelu.

Obecnie uczymy się tych technologii, nasi specjaliści od spraw ryzyka już dzisiaj odbywają wizyty studyjne, przyglądają się, jak funkcjonują te technologie, abyśmy dobrze rozumieli je jako bankowcy, którzy podejmują decyzje o ich finansowaniu. SMR-y to obszar, w którym na pewno nadal będziemy aktywni.

Natomiast duża energetyka jądrowa są to wydatki, które prawdopodobnie będziemy musieli udźwignąć wspólnie ze Skarbem Państwa, czyli w dużej mierze z udziałem środków budżetowych. Ale jesteśmy otwarci na dalszy rozwój wypadków i będziemy gotowi na tego typu projekty, gdy przyjdzie na to czas.

Jaki jest program banku dotyczący dużych projektów z dziedziny energii odnawialnej?

- Zgodnie z polityką kredytową banku dotyczącą finansowania odnawialnych źródeł energii, PKO BP może angażować się w duże projekty farm wiatrowych, zarówno lądowych, jak i morskich, a także w projekty dotyczące dużych farm fotowoltaicznych.

Praktycznym przykładem skutecznego zastosowania tej polityki jest współfinansowanie wraz z innymi instytucjami finansowymi największej farmy fotowoltaicznej w Polsce o mocy ponad 70 MWh, której inwestorem jest ZE PAK, realizujący swój program transformacji energetycznej - przechodzenia z produkcji energii z węgla brunatnego na produkcję energii ze źródeł czystych.

Czy finansowanie transformacji energetycznej uwzględnia także inwestycje gospodarstw domowych w odnawialne źródła energii, np. indywidualnych klientów banku?

- Bank stara się wspierać klientów indywidualnych, umożliwiając im zaciąganie finansowania na cele bieżące, do których można zaliczyć zakup paneli fotowoltaicznych. W ofercie są też kredyty dla firm i przedsiębiorstw specjalnie przeznaczone na cele poprawy efektywności energetycznej, w tym zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Podobna oferta jest też dostępna w PKO leasing. Tym samym zarówno klienci indywidualni, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z instrumentów finansowych dla zielonych projektów.

