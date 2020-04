PKO BP: Chmura Krajowa łączy zdalnie lekarzy i pacjentów na platformie Teleporada

Chmura Krajowa pomaga łączyć zdalnie lekarzy i pacjentów na platformie Teleporada - poinformował w poniedziałek PKO Bank Polski. Dodano, że Teleporada to rozwiązanie, które pozwala pacjentowi i lekarzowi na kontakt za pomocą wideorozmowy, bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak czytamy w komunikacie Chmura Krajowa opracowała na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozwiązanie, dzięki któremu pacjenci mogą korzystać z konsultacji wideo udzielanych przez pracowników medycznych, bez wychodzenia z domu.

Wskazano, że projekt jest skierowany do osób, które obawiają się, że mogą być zakażone wirusem Sars-Cov-2. W ramach pilotażu pierwsi pacjenci skorzystali z systemu zaledwie dwa tygodnie od rozpoczęcia prac.

"Epidemia koronawirusa pokazała, jak potrzebne jest rozwijanie elektronicznych usług w ochronie zdrowia. Rozwój e-zdrowia mocno przyspieszył i dzięki temu możemy dziś korzystać z e-zwolnień, e-recept oraz e-porad" - powiedział, cytowany w komunikacie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak dodał, z e-zdrowia mógł korzystać każdy medyk i dlatego ruszyliśmy z Platformą Teleporada, która wymaga od lekarza lub pielęgniarki jedynie komputera z dostępem do Internetu. "Poprawimy dzięki temu dostęp do opieki zdrowotnej i pokażemy, jak może wyglądać współpraca sektora publicznego z prywatnym na rzecz realizacji ważnych celów społecznych" - podkreślił Cieszyński.

Według prezesa Operatora Chmury Krajowej Michała Potoczka, Teleporada jest doskonałym przykładem tego, jak zwinnie i elastycznie można tworzyć nowe rozwiązania wykorzystując możliwości technologii chmurowej. "Pandemia koronawirusa stworzyła zupełnie nową sytuację na rynku ochrony zdrowia, także w zakresie wykorzystywanych rozwiązań technologicznych. Opracowaliśmy taki system w bardzo krótkim czasie, udostępniając pierwszą wersję w zaledwie dwa tygodnie od rozpoczęcia prac projektowych" - zaznaczył Potoczek.

W komunikacie czytamy ponadto, że Grupa Kapitałowa PKO BP realizuje i wspiera szereg działań, zarówno tych mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, jak i ograniczających negatywny wpływ pandemii na polską gospodarkę. Teleporada to jeden z wielu projektów wspierających walkę ze skutkami pandemii koronawirusa, w które angażuje się Chmura Krajowa - podano.

Bank wskazał, że swoim klientom Chmura Krajowa oferuje szeroki wachlarz rozwiązań do pracy zdalnej oraz ich szybką implementację. Dodatkowo przedsiębiorstwom, które potrzebują dostępu do mocy obliczeniowej i bezpiecznej infrastruktury IT, ale w obecnej sytuacji muszą zracjonalizować swoje wydatki, OChK zapewnia dostęp do skalowalnej infrastruktury w chmurze w formie usługi przez 6 miesięcy bez opłat - czytamy.

Operator Chmury Krajowej to spółka technologiczna powołana przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Jest obecnie najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmury obliczeniowej na polskim rynku. Działa w modelu multicloud oferując zarówno własne produkty, jak i rozwiązania globalnych dostawców chmury publicznej - czytamy w komunikacie.