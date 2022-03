PKO BP: dane GUS za luty potwierdzają bardzo wysoki poziom aktywności w gospodarce

Opublikowane dane GUS za luty potwierdzają bardzo wysoki poziom aktywności w gospodarce w pierwszym kwartale 2022 r. - komentują analitycy PKO BP. Ich zdaniem dane o sprzedaży sugerują, że w pierwszych trzech miesiącach br. konsumpcja rosła jeszcze szybciej niż pod koniec 2021 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2022 r. wzrosła o 8,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,8 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

"Wyniki sprzedaży za luty podbiły wzmożone w obliczu wojny zakupy paliw (+22,1 proc. r/r), farmaceutyków i kosmetyków (+18,2 proc. r/r) oraz żywności (+6,6 proc. r/r). Dynamika +ważnych zakupów+ jest jednak rozczarowująca - sprzedaż samochodów spadła o 20 proc. r/r, mebli, RTV i AGD o 4,4 proc. r/r. Spadek o 8,5 proc. r/r nastąpił w sprzedaży w kategorii prasa, książki oraz pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - wskazano.

Zdaniem analityków PKO BP może to wskazywać na pogorszenie nastrojów konsumentów i fundamentalnego trendu popytu konsumpcyjnego w wyniku obaw związanych z wojną lub gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania. "Wydatki kartowe klientów PKO Banku Polskiego sugerują, że po początkowej panice sprzedaż paliw w marcu ustabilizowała się na wysokim poziomie. Nasze dane wskazują też na utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży w drogeriach, aptekach i sklepach spożywczych, zapewne w związku z pomocą dla uchodźców" - dodano.

Według banku dane GUS o sprzedaży sugerują, że w pierwszym kwartale br. konsumpcja rosła jeszcze szybciej niż w czwartym kwartale 2021 r., kiedy jej realna dynamika wyniosła 7,9 proc. r/r.

Analitycy zwrócili ponadto uwagę, że w lutym sprzedaż przez internet stanowiła 10 proc. sprzedaży. Jej udział spadł w porównaniu ze styczniem (11,1 proc.), ale był wyższy niż przed rokiem (8,6 proc.). "Zmiana nawyków konsumentów jest szczególnie widoczna w sprzedaży odzieży, w przypadku której aż 28,6 proc. zakupów odbywa się przez internet" - zaznaczono.

PKO BP odniósł się również do danych dot. produkcji budowlano-montażowej, która w lutym wzrosła o 21,2 proc. r/r. Zwrócono uwagę, że najszybciej rósł segment budowy budynków (38,7 proc. r/r), a najwolniej inżynieria lądowa (2,9 proc. r/r).

"W ujęciu miesięcznym, po odsezonowaniu, odnotowano spadek produkcji o 6 proc. m/m względem stycznia, co mogło być związane z odpływem pochodzących z Ukrainy pracowników. W 2021 wg oficjalnych danych branża zatrudniała prawie 400 tys. Ukraińców. Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach utrudniony dostęp do pracowników będzie coraz silniejszym ograniczeniem dla sektora. Rynek mieszkaniowy powoli łapie zadyszkę - liczba pozwoleń na budowę w lutym pozostawała niższa niż rok wcześniej, a liczba rozpoczętych budów wróciła do poziomu ze średnioterminowego trendu. Ze względu na opóźnienia wobec decyzji inwestycyjnych, w danych nie widać jeszcze spadku nakładów z powodu wojny" - wskazano.

W podsumowaniu analitycy banku podkreślili, że dane za luty potwierdzają bardzo wysoki poziom aktywności w gospodarce w pierwszym kwartale 2022 r. oznaczający wzrost PKB powyżej 6 proc. rok do roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl