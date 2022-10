PKO BP: do końca roku inflacja na poziomie ok. 17 proc. rdr

Inflacja CPI do końca roku utrzyma się na poziomie ok. 17 proc. rdr. - prognozuja analitycy PKO BP, w komentarzu do piątkowych danych GUS. Zauważyli, że we wrześniu inflację "pchały w górę" m.in. ceny energii i żywności.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 1,6 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że w kierunku obniżenia inflacji oddziaływały ceny paliw. "Pozostałe komponenty - ceny energii, żywności i kategorie bazowe pchały inflację w górę, każdy o ok. 0,4-0,6 pp." - wyjaśnili.

Eksperci zauważyli, że zgodnie z danymi flash ceny żywności i napojów we wrześniu wzrosły o 1,7 proc. mdm i 19,3 proc. rdr . "Pomimo stabilizacji sytuacji na globalnych rynkach rolnych sądzimy, że trend wzrostowy cen żywności utrzyma się także w kolejnych miesiącach, a napędzać go będą m.in. rosnące koszty przetwórstwa" - wskazali. W ocenie analityków gross produktów żywnościowych drożeje w tempie przekraczającym 20 proc. rdr - "najsilniej oleje i pozostałe tłuszcze - o 40,1 proc. rdr". "Najstabilniejsze" są ceny owoców (11,6 proc. rdr) i warzyw (8,8 proc. rdr) - dodali.

Z kolei paliwa staniały we wrześniu o 2,1 proc. mdm, zgodnie z szybkim szacunkiem GUS. Analitycy zwrócili uwagę, że pod koniec września spadki cen na stacjach "zatrzymały się i obecnie obserwujemy dynamiczny wzrost cen paliw". "W październiku paliwa będą więc ponownie pchać inflację w górę" - ocenili. Przypomnieli, że po silnych wzrostach w okresie czerwiec-sierpień ceny usług transportowych nieznacznie spadły mdm - "ten ruch powinien się pogłębić w październiku".

Ekonomiści PKO BP szacują, że inflacja bazowa we wrześniu wzrosła do 10,7 proc. rdr z 9,9 proc. rdr w sierpniu. "W skali miesiąca ceny kategorii bazowych wzrosły o 1,5 proc. - najsilniej w historii dostępnych danych" - zaznaczyli. Wyjaśnili, że na obserwowane wcześniej tendencje we wrześniu nałożył się silny wzrost cen w edukacji (7,4 proc. mdm) oraz "znacząco silniejszy od sezonowego wzorca" wzrost cen odzieży i obuwia. "Podwyżki w tej drugiej kategorii odzwierciedliły najpewniej szybkie przejście do kolekcji jesienno/zimowych" - wskazali. W ocenie analityków "wrześniowe wzrosty w edukacji i odzieży mają charakter jednorazowych dostosowań".

Zdaniem ekspertów w danych nie widać, "by widoczne w III kwartale schłodzenie popytu konsumpcyjnego ograniczyło przestrzeń do wzrostu cen". Dodali, że pierwsze takie sygnały płyną z danych koniunktury. Według banku jest to "nieunikniona konsekwencja spadku realnych dochodów, której materializacja jest tylko kwestią czasu".

"Inflacja bazowa jest według nas w okolicy lokalnego szczytu, w 1 kw. 2023 r. zobaczymy jej wyraźne hamowanie" - ocenili. Jak prognozują "sama inflacja CPI do końca roku utrzyma się na poziomie około 17 proc. rdr."

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl