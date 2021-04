PKO BP: do tej pory do szczepień zgłosiliśmy osoby 60+ i 55+

Do tej pory, zgodnie z kalendarzem, do szczepień zgłosiliśmy osoby 60+ i 55+ - podał PKO BP, odnosząc się do informacji "GW" o tym, że centrala banku zorganizowała już szczepienia w swej warszawskiej siedzibie. Bank dodał, że rozważa wystąpienie do sądu ws. o zniesławienie przez "Gazetę Wyborczą".

"Szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy jeszcze nie ma, ale centrala państwowego banku PKO BP już zorganizowała je w swojej warszawskiej siedzibie. Według informacji +Wyborczej+ skorzystała kadra menedżerska z rodzinami i znajomymi" - czytamy na stronie "Gazety Wyborczej".

"Sobota 10 kwietnia, ulica Puławska, centrum Warszawy. Siedziba banku PKO BP, któremu od lat szefuje Zbigniew Jagiełło, przyjaciel premiera Mateusza Morawieckiego. Dwa dni wcześniej szef rządu zapowiada szczepienia przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. Mówi, że w kwietniu będą gotowe przepisy, a same szczepienia rozpoczną się na przełomie maja i czerwca" - pisze "GW". Przywołuje swojego informatora, według którego "była wewnętrzna informacja, po południu w czwartek albo już w piątek, że mogą się szczepić ludzie 60 plus. A skończyło się na tym, że skorzystała także kadra wyższa z rodzinami i znajomymi". "Gdy sprawa się rozeszła były tłumaczenia, że ludzie nie zdążyli przyjść w sobotę, a szczepionki trzeba było wykorzystać. Na korytarzach szepczą, że cała akcja była zorganizowana tylko po to, by mogło się zaczepić 50 najważniejszych osób i ci, których ze sobą przyprowadzili. Proszę się zapytać, ilu pracowników, którzy na co dzień mają kontakt z klientem, skorzystało z sobotniej oferty, a ilu z kadry wyższej PKO BP" - cytuje informatora "GW".

W swoim stanowisku opublikowanym w czwartek na Twitterze PKO BP wyjaśnił, że przez świętami, w ramach promocji szczepień, bank zebrał deklaracje o chęci zaszczepienia od wszystkich pracowników. "W ramach szczepień populacyjnych, zgodnych z kalendarzem szczepień, ci pracownicy mogą skorzystać ze szczepień prowadzonych przez Warsaw Genomics i Luxmed. Akcje szczepień będą odbywać się co weekend. Za każdym razem do szczepień mogą przystępować pracownicy z konkretnych roczników" - poinformował bank.

PKO BP dodał, że "do tej pory, zgodnie z kalendarzem, do szczepień zgłosiliśmy osoby 60+ i 55+".

"Bank rozważa wystąpienie do sądu w sprawie o zniesławienie przez Gazetę Wyborczą" - napisał PKO Bank Polski.

