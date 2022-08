PKO BP: do zmniejszenia nierównowagi w handlu towarami przyczynił się dalszy wzrost eksportu do Ukrainy

Do zmniejszenia nierównowagi w handlu towarami przyczynił się dalszy solidny wzrost eksportu do Ukrainy – stwierdzono w piątkowym komentarzu PKO BP do danych NBP o bilansie płatniczym w lipcu.

Ze wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,1 mld zł - podał w piątek Narodowy Bank Polski (NBP).

Jak ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych NBP, w ujęciu 12-miesięcznym deficyt wyniósł 3,9 proc. PKB i był najwyższy od grudnia 2012, ale tempo negatywnych zmian deficytu wyraźnie wyhamowało. Z komentarza PKO BP wynika, że głównym źródłem pozytywnej niespodzianki był eksport towarów.

"Według NBP do zmniejszenia nierównowagi w handlu towarami przyczynił się dalszy solidny wzrost eksportu do Ukrainy. Dzięki temu Ukraina znalazła się na siódmym miejscu na liście głównych partnerów handlowych Polski. Z drugiej strony na głównych rynkach eksportowych widać oszczędzanie, które w większym stopniu dotyka towary niż usługi, a za tym idą słabsze obroty eksportowe elektroniką oraz sprzętem AGD. Po stronie importu prym wiodą surowce, m.in. ropa naftowa, której dostawy wzrosły o 70 proc. rdr, m.in. z Arabii Saudyjskiej" - stwierdzono w komentarzu ekonomistów PKO BP.

Dodano w nim, że po stronie importu widać także niższą dynamikę obrotów dobrami zaopatrzeniowymi - to może być znak słabnącego popytu globalnego przetaczającego się przez światowe łańcuchy produkcyjne.

"Rosnące miary nierównowagi zewnętrznej są typowe dla krajów naszego regionu, będących importerami surowców. Wzrost deficytu CAB to przede wszystkim efekt szoku podażowego na rynkach surowców, który spycha saldo handlowe i saldo całego rachunku obrotów bieżących mocno w dół (...). Z drugiej strony, mimo słabszego popytu zewnętrznego, obroty eksportowe Polski trzymają się mocno, co wskazuje, że miary równowagi zewnętrznej zbliżają się do lokalnego dołka (...), by następnie stopniowo poprawiać się w trakcie 2023" - ocenili ekonomiści PKO BP.

Dodali, że według ich szacunków w tym roku deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniesie 4,5 proc. PKB (choć może okazać się nieco niższy), a w 2023 zmniejszy się do 3,2 proc. PKB.

