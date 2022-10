PKO BP: do zwiększenia deficytu handlowego przyczynił się istotny wzrost importu paliw

Do zwiększenia deficytu handlowego przyczynił się istotny wzrost importu paliw. Wzrost wolumenu importu paliw został wzmocniony przez wzrost ich cen – stwierdzono w komentarzu PKO BP do piątkowych danych NBP.

Saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego również było ujemne i wyniosło 8,4 mld zł - podał w piątek Narodowy Bank Polski. W przeliczeniu na euro deficyt na rachunku bieżącym wyniósł ponad 3,96 mld euro. Jak wskazali ekonomiści banku PKO BP w komentarzu do danych NBP, w sierpniu dalej rósł deficyt rachunku obrotów bieżących.

"W ujęciu 12-miesięcznym deficyt wyniósł 3,9 proc. PKB i był najwyższy od grudnia 2012. (…) Na ile pogorszenie równowagi wynika z czynników jednorazowych, pokażą dane wrześniowe. W strukturze rachunku bieżącego deficyt handlowy stanowił po sierpniu 3,8 proc. PKB, nadwyżka usługowa wyniosła niecałe 4,9 proc. PKB, a deficyt dochodów wyniósł 4,9 proc. PKB" - stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Jak wskazano w komentarzu banku, w sierpniu odnotowano zaskakująco wysoki wzrost importu towarów. W sierpniu powiększył się on o 28,2 proc. r/r po wzroście o 20,6 proc. r/r miesiąc wcześniej).

"Według NBP do zwiększenia deficytu handlowego przyczynił się istotny wzrost importu paliw (w tym węgla). Efekty wzrostu wolumenu importu paliw były dodatkowo wzmocnione przez wzrost ich cen na rynkach światowych. W sierpniu odnotowano także dalsze ożywienie w motoryzacji, któremu towarzyszył wzrost obrotów zarówno po stronie eksportowej jak i importowej. Nadal rośnie eksport do Ukrainy - ten kierunek eksportowy w ostatnich kilku miesiącach ma największą dynamikę eksportu" - podano w komentarzu PKO BP.

W ocenie ekonomistów banku, rosnące miary nierównowagi zewnętrznej są typowe dla krajów naszego regionu oraz dla całej strefy euro, będących importerami surowców.

"Wzrost deficytu CAB to przede wszystkim efekt szoku podażowego na rynkach surowców, który zepchnął saldo handlowe i saldo całego rachunku obrotów bieżących mocno w dół. Z drugiej strony, mimo słabszego popytu zewnętrznego, obroty eksportowe Polski trzymają się mocno, wbrew tendencjom, które widać w gospodarce globalnej. Wyraźny spadek napięć w łańcuchach produkcji jest szansą na złagodzenie barier w handlu zagranicznym. To może być dodatkowym impulsem do wzrostu eksportu" - stwierdzono w komentarzu.

