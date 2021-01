PKO BP: Grudniowa produkcja przemysłowa pozwala oczekiwać ożywienia gospodarczego w 2021 r.

Grudniowa produkcja przemysłowa w połączeniu ze wzrostem sprzedaży detalicznej daje solidną podbudowę pod oczekiwane ożywienie gospodarcze w 2021 r. - oceniają eksperci PKO BP w odniesieniu do opublikowanego w poniedziałek wskaźnika PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu.

Jak podała w poniedziałek firma Markit, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu wyniósł 51,7 pkt. wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 51,6 pkt. i wobec 50,8 pkt. w listopadzie.

Według analityków PKO BP, wzrost komponentów nowych zamówień, zatrudnienia i zapasów materiałów zrównoważył spadek produkcji na skutek ograniczonych mocy przerobowych w polskich fabrykach.

Wskazali, że braki kadrowe oraz opóźnienia w dostawach przełożyły się na kumulację zaległości, a nawet rekordowy wzrost zapasów surowców i innych materiałów produkcyjnych (w perspektywie 22 lat). Czas dostaw wydłużał się przy uszczupleniu zapasów wyrobów gotowych (szósty raz z rzędu).

Zwrócili uwagę, że w grudniu (po raz pierwszy od września) wzrósł subindeks nowych zamówień, do czego przyczynił się w szczególności popyt zagraniczny (drugie najwyższe tempo ekspansji od 3 lat), w szczególności z Europy i Azji. W rezultacie relacja zamówień do poziomu zapasów wyrobów gotowych jest niemal najwyższa od dwóch lat, co rodzi nadzieję na dalszą ekspansję produkcji.

Według analityków banku, czynniki te przełożyły się na wzrost optymizmu polskich producentów (najwyższy poziom od maja 2018), co uzasadniano planami wprowadzenia nowych produktów oraz nadzieją na globalne ożywienie po opanowaniu pandemii.

Jak ocenili eksperci PKO BP, odczyt potwierdza kreślony przez nich od dłuższego czasu obraz polskiej gospodarki, w której prym wiedzie produkcja przemysłowa, w szczególności proeksportowa. "Grudniowa produkcja przemysłowa może naszym zdaniem odnotować roczny wzrost bliski dwucyfrowemu, co jest zjawiskiem bezprecedensowym w obliczu trwającej recesji i pandemii" - wskazali.

Dodali, że w połączeniu z wygaszeniem spadku produkcji budowlanej oraz wzrostem sprzedaży detalicznej daje to solidną podbudowę pod oczekiwane ożywienie gospodarcze w bieżącym roku. Jednocześnie eksperci PKO BP przewidują utrzymanie się wysokiej presji inflacyjnej w 2021 mimo przejściowego spowolnienia inflacji CPI na przełomie roku.