Import towarów jest ciągle podbijany przez rosnącą wartość importu surowców energetycznych. W marcu wzrósł on o 34,3 proc. rdr. Import "bazowy" (z wyłączeniem surowców energetycznych) wyraźnie zwolnił w marcu – do 9,6 proc. To zapewne skutek ograniczeń podażowych i słabszego popytu - uważa bank PKO BP.

NBP poinformował w piątek, że w marcu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 14,2 mld zł. W przeliczeniu na euro deficyt wyniósł ponad 2,97 mld euro.

Zdaniem biura analiz PKO BP "import towarów jest ciągle podbijany przez rosnącą wartość importu surowców energetycznych". "Import +bazowy+ (z wyłączeniem surowców energetycznych) wyraźnie zwolnił w marcu - do 9,6 proc. rdr (z 15,7 proc rdr w lutym)" - przypomniano. Według analityków wynika to z kombinacji "efektów ograniczeń podażowych (zerwanie łańcuchów dostaw w wyniku wojny) oraz słabszego popytu wewnętrznego"

Słabszy popyt inwestycyjny w opinii analityków jest związany z "silnym" spadkiem popytu inwestycyjnego. "Dzieje się to mimo gromadzenia zapasów przez firmy, związanego m.in. ze zmianą modelu produkcji na just-in-case" - dodano.

PKO BP zwraca uwagę, że eksport "wyraźnie poprawił się" - wzrósł o 16,2 proc. rdr wobec 9,8 proc. rdr w lutym. "Wygląda na to, że mimo spadku obrotów handlowych z państwami Europy Wschodniej (wg NBP udział Rosji i Białorusi w eksporcie Polski był najniższy od 2000 r., eksport Polski radził sobie bardzo dobrze" - wskazali analitycy.

Jednak "pandemiczny dołek zostawił +wyrwę+ w popycie inwestycyjnym firm z udziałem kapitału zagranicznego (...) przez co strukturalny trend poprawy eksportu

- widoczny przynajmniej od połowy ubiegłej dekady - przejściowo wyhamował" - napisano. W opinii PKO BP " taka sytuacja może trwać do końca 2022".

"Wydaje się, że ubytek ten jest z nawiązką kompensowany przez nearshoring zamówień, który wsparty dodatkowo słabym złotym i niższą zależnością od globalnego cyklu sprawia (...), że wyniki eksportu ciągle zaskakują pozytywnie" - twierdzi PKO BP.

Niemniej wysokie ceny surowców "będą ciążyć wynikom rachunku bieżącego w tym roku". "Spodziewamy się, że deficyt bieżący wyniesie 2,3 proc. PKB w 2022 r." -zaznaczono.

PKO BP podkreśliło, że "bez wzmocnienia napływu środków z UE spadkowy trend zadłużenia zagranicznego może zostać zatrzymany". W konsekwencji może to "zmniejszyć komfort prowadzenia polityki fiskalnej (m.in. przez wpływ na rating) oraz monetarnej (osłabienie złotego potęgujące wzrost cen energii w PLN)".

