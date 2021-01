PKO BP: inflację obniżyły ceny żywności i komponenty bazowe

W grudniu inflację obniżyły ceny żywności i komponenty bazowe, spadek wskaźnika może być jednak krótkotrwały - ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu do czwartkowych danych GUS. Ich zdaniem, w styczniu CPI wzrośnie do 2,7 proc., a pod koniec roku nawet do ok. 3,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek w tzw. szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły o 2,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. W listopadzie wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 3,0 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

Komentując dane ekonomiści PKO BP podkreślili, że inflacja w grudniu zaskoczyła spadając silniej niż oczekiwano i znalazła się poniżej celu NBP (2,5 proc.) po raz pierwszy od maja 2019.

Zdaniem PKO BP, inflację obniżyły ceny żywności oraz komponenty bazowe. Analitycy banku zwrócili uwagę, że w grudniu ceny żywności i napojów spadły o 0,1 proc. mdm, a ich roczny wzrost wyhamował do 0,7 proc. rdr z 2,0 proc. rdr w listopadzie. "Od czerwca miesięczne zmiany cen żywności kształtują się poniżej wzorca sezonowego, a ujemna dynamika cen w grudniu (mdm) poprzednio była obserwowana w 2015 (łącznie w ostatnich 2 dekadach ceny żywności spadły mdm tylko 3 razy). Ceny żywności były w ostatnich miesiącach istotnym czynnikiem dezinflacyjnym, ale kształtowanie się cen żywności na rynkach światowych sugeruje, że w drugiej połowie 2021 mogą one ponownie podbijać inflację" - stwierdzili.

Ekonomiści banku szacują, że inflacja bazowa (CPI bez żywności i energii) spadła do ok. 3,6 proc. rdr z 4,3 proc. rdr w listopadzie i była najniższa od marca 2020 r. W ich ocenie do spadku inflacji bazowej mogły przyczynić się niższe ceny odzieży i obuwia związane z przyspieszonymi wyprzedażami przed kolejnym zamknięciem centrów handlowych, choć zastrzegają, że na wnioski należy poczekać do połowy miesiąca, kiedy to GUS opublikuje pełne dane o inflacji.

Analitycy zauważają, że ceny paliw w ciągu miesiąca wzrosły o 3,0 proc., co zredukowało ich roczny spadek do -8,4 proc. rdr. Ceny energii nie zmieniły się w ciągu miesiąca i były o 4,6 proc. wyższe niż przed rokiem.

"Spadek inflacji poniżej celu (inflacyjnego, PAP) jest w naszej ocenie krótkotrwały. Już w styczniu, za sprawą zmian regulacyjnych, inflacja CPI wg naszej prognozy wzrośnie do 2,7 proc. rdr. Chociaż kolejne dwa miesiące mogą przynieść jej ponowny spadek, to począwszy od 2 kw. spodziewamy się systematycznego wzrostu inflacji, nawet w okolice 3,5 proc. pod koniec roku" - prognozują ekonomiści.

Jak piszą, niższa bieżąca inflacja, w połączeniu z apetytem NBP na słabszego złotego, może rozbudzić oczekiwania na obniżki stóp procentowych. "Jak wynika z niedawnego wywiadu prezesa (NBP Adama, PAP) Glapińskiego, dla przyszłej ścieżki stóp kluczowy będzie przebieg inflacji w średnim terminie wg marcowej projekcji NBP. Nie sądzimy, by dawała ona argumenty za obniżkami, w związku z tym naszym bazowym scenariuszem pozostaje stabilizacja stóp procentowych w 2021" - podkreślili analitycy PKO BP.