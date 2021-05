PKO BP: kwietniowy PMI pokazuje dobrą kondycję krajowego przetwórstwa przemysłowego

Pomimo spadku, kwietniowy poziom indeksu PMI jest drugim najwyższym od połowy 2018 r., co pokazuje nieprzerwanie dobrą kondycję krajowego przetwórstwa przemysłowego - wskazali we wtorkowym komentarzu do danych Markit ekonomiści z Banku PKO BP.

Firma Markit, która opracowuje wskaźnik PMI, podała we wtorek, że dla przemysłu w Polsce w kwietniu spadł on do 53,7 pkt. z 54,3 pkt. w marcu.

"Indeks PMI dla krajowego przetwórstwa w kwietniu spadł do 53,7 pkt. (z 54,3 pkt. w marcu; poniżej oczekiwań). Pomimo spadku, poziom indeksu jest drugim najwyższym od połowy 2018, co pokazuje nieprzerwanie dobrą kondycję krajowego przetwórstwa przemysłowego" - wskazali ekonomiści z zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP.

Zdaniem ekonomistów PKO BP w strukturze badania na pierwszy plan wysuwają się czynniki podażowe: niedobory komponentów produkcyjnych, zatory transportowe, rosnące koszty, a także braki pracowników, które doprowadziły do rekordowej kumulacji zaległości produkcyjnych.

"W dalszym ciągu wydłużał się czas dostaw, który +sztucznie+ podbija indeks. Główną barierą ograniczającą terminową dostępność komponentów są wg badanych firm wąskie gardła w transporcie, których natężenie jest obecnie większe, niż podczas pierwszego lockdownu" - czytamy.

W obliczu ograniczeń podażowych w kwietniu produkcja zwiększyła się wg PMI marginalnie. "W konsekwencji, by zaspokoić popyt, firmy wyprzedawały zapasy. Aby móc zwiększać produkcję w kolejnych miesiącach ankietowane przedsiębiorstwa zwiększały zatrudnienie (wg PMI jego wzrost był w kwietniu najszybszy od czerwca 2018) i próbowały rozbudować zapasy półproduktów" - napisano.

Według ekonomistów banku, kwiecień przyniósł najsilniejszy od ponad siedmiu lat wzrost nowych zamówień eksportowych i osłabienie popytu na rynku krajowym. Łącznie wolumen zamówień zwiększył się tylko nieznacznie. "Silny popyt z zagranicy pokazuje, że ograniczenia podażowe, z którymi mierzą się przetwórcy w całej Europie, jak na razie nie blokuje zamówień u krajowych wytwórców funkcjonujących w ramach globalnych sieci produkcyjnych" - podali.

W opinii PKO BP konsekwencją silnego popytu i ograniczonej podaży jest wzrost cen. Jak podkreślili ekonomiści, 78 proc. badanych firm zaraportowało wzrost kosztów, a inflacja kosztowa była w kwietniu najwyższa w historii badania. Wzrost kosztów przełożył się na rekordowe podwyżki cen wyrobów gotowych.

"Wskazania PMI są zgodne z obrazem koniunktury w przetwórstwie kreślonym przez inne badania, m.in. GUS. Rekordowy odsetek firm wskazuje na barierę w postaci niedoboru surowców, materiałów i półfabrykatów z przyczyn pozafinansowych. Niedobory te najmocniej dotykają producentów mebli, komputerów i wyrobów elektronicznych i optycznych, producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z drewna i korka, sprzętu transportowego i metalowych wyrobów gotowych" - czytamy.

Jak podkreślili ekonomiści, PMI wpisuje się w ich oczekiwania dalszego narastania presji cenowej w inflacji PPI i CPI, a także niższego niż mogłoby się wydawać na podstawie siły popytu i efektów bazy wzrostu produkcji przemysłowej.

