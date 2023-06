PKO BP: latem 2022 klienci banku najaktywniej płacili kartą za granicą m.in. we Włoszech i Chorwacji

Klienci PKO BP latem 2022 r. najaktywniej płacili kartą w takich wakacyjnych krajach, jak: Włochy, Chorwacja i Hiszpania. We Włoszech i Chorwacji, a także Francji, Polacy chętnie korzystali również z możliwości wypłaty gotówki z bankomatu - podał we wtorek bank.

Z analizy transakcji wykonywanych kartami płatniczymi (debetowymi i kredytowymi) PKO BP w poprzednim sezonie letnim (lipiec-wrzesień 2022 roku wynika, że klienci banku najchętniej płacili kartami we Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgrzech, Turcji i Bułgarii. Z kolei gotówkę z bankomatów w trzecim kwartale 2022 r. klienci PKO BP najchętniej wypłacali w Chorwacji, Francji, Włoszech, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Bułgarii.

PKO BP podało, że od lipca do wrześniu ub.r. klienci płacili kartami w ponad 190 państwach świata, w śród których były m.in.: Burkina Faso, Kiribati, Haiti czy Gujana Francuska. Z blika zbliżeniowego w tym czasie skorzystano w 67 krajach świata, w tym w: Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Indiach, Kuwejcie czy Meksyku; najczęściej na świecie był on używany w supermarketach i sklepach spożywczych oraz w restauracjach i innych punktach gastronomicznych (kawiarnie, cukiernie itp.) oraz na stacjach paliw.

Bank zauważył, że w pandemicznym roku 2020 spadła liczba transakcji kartami za granicami Polski w terminalach POS (z ang. point of sale - punkt handlowy) i w bankomatach. W roku 2020 kartą płacili klienci PKO BP, którzy za granicą pracowali albo mieszkali niedaleko granicy i robili zakupy w krajach ościennych.

"Sytuacja powoli wróciła do normy w roku 2021 - w trzecim kwartale liczba płatności kartami w terminalach za granicą wzrosła o 55 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. W trzecim kwartale kolejnego, czyli 2022 r., ten wzrost - również w stosunku do roku 2020 - wyniósł aż 126 proc." - przekazał bank w informacji prasowej.

W przypadku bankomatów - w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. nastąpił wzrost liczby wypłat z zagranicznych bankomatów o 18 proc. porównując z analogicznym okresem pandemicznego roku 2020; liczba wypłat bankomatowych utrzymała się na takim samym poziomie także w analogicznym kwartale 2022 r.

Wartość aktywów PKO Bank Polski wynosi 444 mld zł. W I kwartale 2023 r. bank wypracował blisko 1,5 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,7 mln klientów. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

