PKO BP: liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 6 mln

Użytkownicy aplikacji mobilnych IKO wykonali w sumie ponad 1 mld transakcji na kwotę 274 mld zł - poinformował we wtorek bank PKO BP. Dodał, że obecnie liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 6 mln.

Bank przekazał, że liczba aktywnych aplikacji IKO, czyli mobilnych aplikacji bankowości elektronicznej PKO BP, przekroczyła 6 mln.

Wyjaśniono, że od momentu uruchomienia aplikacji, czyli od marca 2013 roku, użytkownicy logowali się do niej ponad 4,1 mld razy, wykonując 1 mld transakcji na kwotę 274 mld zł.

Dodano, że klienci PKO BP i Inteligo średnio co dwie sekundy dokonują dziewięciu płatności mobilnych w internecie za pośrednictwem IKO. Co minutę są to średnio 264 przelewy; co godzinę 180 tys. razy logują się poprzez aplikację; dziennie jest to ponad 10 mln interakcji.

Bank przekazał, że coraz większą popularnością cieszy się korzystanie z mobilnej bankowości elektronicznej za pomocą mówionych poleceń. W półtora roku od uruchomienia asystenta głosowego przeprowadził on 925 tys. rozmów z klientami i odnotowano 1,9 mln wypowiedzi użytkowników.

Cytowana w komunikacie wiceprezes PKO BP Iwona Duda kierująca pracami zarządu oceniła, że przekroczenie liczby 6 mln aktywnych aplikacji IKO to kolejny kamień milowy w cyfrowym rozwoju banku. "Ta liczba to dowód, że nasza bankowość mobilna jest praktyczna, wygodna i bezpieczna" - oceniła. "Bankowanie w smartfonie to przyszłość i będziemy nadal rozwijać mobilne funkcje i możliwości, zarówno dla klientów detalicznych jak i firmowych. Przyjazna i intuicyjna aplikacja z rozbudowanym ekosystemem usług finansowych będzie jednym z filarów rozwoju banku w kolejnych latach" - dodała.

Instytucja przekazała, że dużą popularnością cieszy się możliwość zakupu biletów komunikacyjnych za pośrednictwem IKO. Od startu usługi w lipcu 2019 roku kupiono w ten sposób ponad 13,3 mln biletów - najczęściej w Warszawie i Krakowie. Od momentu wprowadzenia w IKO opłat za autostrady w październiku 2020 r., kierowcy zapłacili za prawie 430 tys. przejazdów przez bramki bez konieczności zatrzymywania się.

Bank przekazał, że aplikacja mobilna IKO daje dostęp do oferty funduszy inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI i usług biura maklerskiego oraz sprawdzenia stanu PPK i PPE. Użytkownicy mogą także korzystać z płatności zbliżeniowych BLIK. Wśród wdrożeń zaplanowanych na kolejne miesiące jest m.in.: udostępnienie kredytu firmowego i wprowadzenie listy odbiorców zdefiniowanych - poinformowano.

Bank dodał, że od połowy września br. asystent głosowy umożliwia skorzystanie z nowych narzędzi służących do analizy i zarządzania finansami osobistymi.

Użytkownicy aplikacji IKO mają możliwość m.in: autooszczędzania, edycji stałych zleceń, robienia przelewu split payment, płacenia za autostrady, za parkowanie, zakupu biletów komunikacyjnych, otwierania konta "na selfie", złożenia wniosku o założenie konta firmowego i jednocześnie rejestrację firmy w CEIDG. Aplikacja umożliwia też wgląd do kont z 11 banków - sprawdzenie stanu rachunków i historii operacji.

