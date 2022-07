PKO BP liderem wzrostu w WIG20

Piątkową sesję giełdową indeks WIG20 zakończył wzrostem w wysokości 1,8 proc., docierając do 1.740 pkt. Wśród indeksów sektorowych na mocnym plusie znalazł się WIG-Leki, a w WIG20 liderem wzrostów okazało się PKO BP. Dobrze radziły sobie także spółki paliwowe.

WIG20 po porannych wahaniach po południu zaczął iść w górę, by zakończyć sesję na poziomie do 1.740 pkt. po wzroście o 1,8 proc. mWIG40 spadł o 0,44 proc. do 4.031 pkt., sWIG80 zwyżkował o 0,75 proc. do 17.243 pkt., a WIG wzrósł o 1,41 proc. do 54.611 pkt.

Rynki bazowe po wahaniach znalazły się na niewielkich plusach. Ok. 17. DAX rósł o 1,1 proc., FTSE 100 szedł w górę o 0,13 proc., a CAC 40 zwyżkował o 0,3 proc. W USA Dow Jones rósł o 0,25 proc., S&P - o 0,3 proc., a Nasdaq - o 0,5 proc.

Na krajowym rynku obroty przekroczyły 1 mld zł, z czego 0,8 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Barierę 100 mln zł przekroczyły PKO BP i Dino Polska.

W indeksach sektorowych na silny plus (+6,26 proc.) wyszedł WIG-Leki, którego w górę ciągnęły przede wszystkim notowania Mabionu, zwyżkującego o 15 proc., ale mocno rosną także: Pharmena (+7,7 proc.) oraz Biomed Lublin (+4,9 proc.). Na zdecydowany plus wyszły jeszcze WIG-Paliwa (+3,7 proc.), WIG-Banki (+3 proc.) oraz WIG-Odzież (+2,9 proc.). Wyraźny ruch w dół dotknął jedynie indeks WIG-Informatyka (-1,3 proc.).

Liderem wzrostów w WIG20 okazał się PKO BP, którego kurs poszedł do góry o 4,9 proc. do 27,7 zł. Bank podał, że obserwuje duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty, bank będzie systematycznie dostosowywał ofertę depozytową do zachodzących zmian.

Tuż za nim znalazł się PKN Orlen ze wzrostem o 4 proc. oraz Lotos rosnący o 3,45 proc. O 3,46 proc. wzrósł kurs CCC do 49,98 zł za akcję, wychodząc na najwyższy poziom od pierwszej połowy czerwca. Powyżej 3-proc. rosły notowania PGNiG oraz Pekao.

Niewielkie spadki (-0,1 proc.) zanotował KGHM. Prezes koncernu Marcin Chludziński poinformował, że złożył do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o ocenę technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Spółka szacuje koszt budowy elektrowni na 1,5-2 mld USD. Według Andrzeja Kensboka, wiceprezesa firmy ds. finansowych, KGHM liczy się ze wzrostem presji ze strony cen energii w 2023 roku, obecnie jest w niewielkim stopniu zabezpieczony na przyszły rok. Spółka przygotowuje plany w razie ograniczenia dostaw gazu.

Kurs CD Projektu pozostał w okolicy poziomu odniesienia. KNF podała, że Pictet Asset Management zmniejszył krótką pozycję na akcjach CD Projektu poniżej 0,5 proc.

Wyraźny spadek odnotowało Allegro - o 2,3 proc.

Grupa pracuj ciągnie w dół

W mWIG40 poza wspomnianymi spółkami farmaceutycznymi rośnie także Asbis o 5,6 proc. oraz PKP Cargo o 4,7 proc.

W dół natomiast najsilniej ciągnie Grupa Pracuj (o 5,1 proc.) oraz DataWalk (o 4,4 proc.).

Notowania Budimeksu poszły w dół o 2,6 proc. Spółka podała, że jej oferta o wartości 110,9 mln euro netto została wybrana w przetargu na rynku słowackim. Przetarg dotyczy rozbudowy autostrady D1 Bratysława-Triblavina.

Kruk zwyżkuje o 1,8 proc. Spółka podała, że w drugim kwartale 2022 roku wydała na portfele wierzytelności 495 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 484 mln zł. Poziom spłat był rekordowy i wyniósł 657 mln zł.

Akcje Inter Cars rosną o 0,13 proc. Spółka podała, że skonsolidowane przychody w czerwcu 2022 roku wyniosły 1,25 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 21,5 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 6,81 mld zł przychodów, czyli o 24,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Develia poszła w górę o 2,4 proc. Spółka poinformowała, że zarząd zdecydował o ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.

Wśród małych spółek wyróżnia się Photon, który rośnie o 17,6 proc. do 11 zł za akcję, co pozwoliło na osiągnięcie lipcowego maksimum.

Akcje Creepy Jar poszły w górę 8,8 proc. Spółka podała, że sprzedaż brutto gry "Green Hell" na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store przekroczyła 3,5 mln egzemplarzy.

O 0,9 proc. zwyżkowały akcje Torpolu. Oferta złożona przez konsorcjum Torpolu i Torpol Oil&Gas została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 393 mln zł brutto, czyli ok. 319,5 mln zł netto.

O 4,5 proc. wzrosła cena akcji ML System. Prezes Dawid Cycoń poinformował, że portfel zamówień ML System wynosi obecnie prawie 200 mln zł. Spółka wchodzi na nowe rynki m.in. rumuński i turecki.

Captor Therapeutics na największym minusie

Na największym minusie w indeksie znajdziemy natomiast Captor Therapeutics, który traci ponad 6,6 proc., wytracając czwartkowe wzrosty.

Akce Sygnity tracą ponad 3,1 proc. Analitycy BM mBanku, w raporcie z 8 lipca, obniżyli rekomendację dla Sygnity do "sprzedaj" z "akumuluj", ale podnieśli cenę docelową akcji spółki do 13,50 zł z 10,7 zł.

CNT idzie w górę 0,8 proc. Spółka podała, że w ofercie zakupu akcji własnych CNT inwestorzy złożyli zapisy na sprzedaż 509,9 tys. akcji.

Trakcja zwyżkuje o 2,3 proc. Spółka podała, że PKP Polskie Linie Kolejowe objęły 250 mln akcji serii E Trakcji po cenie emisyjnej 0,80 zł za akcję, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował, że PKP Polskie Linie Kolejowe nie zdecydowały jeszcze ws. wycofania akcji Trakcji z obrotu na GPW.

