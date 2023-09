PKO BP: najbliższe miesiące przyniosą koniec recesji konsumenckiej

Powrót realnego wzrostu wynagrodzeń przełoży się na ożywienie konsumpcji, najbliższe miesiące przyniosą koniec recesji konsumenckiej - ocenili analitycy PKO BP odnosząc się do danych GUS o wynagrodzeniach.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. wyniosło 7368,97 zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku nie zmieniło.

Po raz drugi w ostatnich miesiącach płace rosły szybciej niż inflacja, a ich wzrost realny, o 1,7 proc. jest najwyższy od lutego 2022 r. - wskazali analitycy PKO BP w komentarzu do danych.

Według nich spadek inflacji w połączeniu ze stabilnym wzrostem wynagrodzeń i niskim bezrobociem jest przyczyną obserwowanej w ostatnich miesiącach poprawy nastrojów konsumenckich. We wrześniu ponownie wzrósł zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, przy silnej poprawie oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. W ocenie analityków najbliższe miesiące przyniosą koniec recesji konsumenckiej.

Wskazali, że w strukturze branżowej widać przyspieszenie dynamiki płac w energetyce oraz w górnictwie, a silniej niż przeciętnie rosło też wynagrodzenie w branżach o relatywnie niższej średniej płacy - w zakwaterowaniu i oraz administrowaniu i działalności wspierającej. Zdaniem analityków jest to zapewne konsekwencja podwyżki płacy minimalnej. Wskazali też, że nadal silnie rosną wynagrodzenia w transporcie, który zmaga się z niedoborami pracowników i zmianami regulacyjnymi.

Prognoza analityków PKO BP zakłada, że wzrost w okolicy 10 proc. zostanie utrzymany w najbliższych miesiącach, czemu będzie sprzyjała kolejna podwyżka płacy minimalnej. Jak przypomnieli, od stycznia 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4242 zł wobec 3600 zł obecnie, a od lipca 2024 r. wzrośnie do 4300 zł.