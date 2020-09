PKO BP: największe wzrosty produkcji powiązane z eksportem

Największe wzrosty produkcji osiągnięto w przypadku trwałych dóbr konsumpcyjnych (12,7 r/r), co można wiązać z eksportem - napisali w piątek analitycy PKO Banku Polskiego, odnosząc się do danych GUS.

GUS podał, że produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 1,5 proc. r/r, po wzroście o 1,1 proc. r/r w poprzednim miesiącu. Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych produkcja zwiększyła się o 0,6 proc. m/m (1,8 proc. r/r).

Analitycy PKO BP zauważają, że dodatnia dynamiki produkcji sprzedanej utrzymuje się już od 3 miesięcy, w lipcu i sierpniu została osiągnięta przy neutralnym wpływie liczby dni roboczych. Ożywienie - jak napisali - objęło 21 z 34 branż przemysłu, było więc niejednorodne. Wskazali, że po odsezonowaniu produkcja wzrosła o 0,6 proc. m/m (oraz 1,8 proc r/r), a jej poziom ustabilizował się ok. 3 proc. poniżej poziomu sprzed pandemii. "Po pierwszych silnych wzrostach, dalsze odbicie produkcji robi się coraz trudniejsze, ze względu na wyczerpanie się odroczonego popytu oraz słabość łańcuchów dostaw" - napisali.

Największe wzrosty produkcji - jak czytamy - osiągnięto w przypadku trwałych dóbr konsumpcyjnych (+12,7 proc. r/r), co można wiązać z eksportem (silne wzrosty produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych, urządzeń elektrycznych oraz mebli) i z typowym w okresie recesji wzrostem zainteresowania polskimi produktami wśród zachodnioeuropejskich konsumentów. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych - wskazali - wzrosła o 2,2 proc. r/r, wskazując na powolną odbudowę łańcuchów wartości dodanej. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zwiększyła się 0,9 proc. r/r, odnotowano natomiast spadek produkcji dóbr związanych z energią (-5,7 proc. r/r, wpływ pogody i problemów górnictwa) oraz dóbr inwestycyjnych (o 1,6 proc. r/r). "W kryzysie większym substytutem dla nowych inwestycji może stawać się naprawa i konserwacja (inwestycje odtworzeniowe to ok. 1/3 inwestycji ogółem), produkcja w tej kategorii zwiększyła się w sierpniu o 19,2 proc. r/r." - zauważyli

Analitycy wskazali, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu spadły o 1,2 proc. r/r (PKO: ‑1,0 proc. r/r, kons: -0,9 proc. r/r) po tym jak w lipcu obniżyły się o 0,6 proc. r/r. "We wskaźniku widać import deflacji ze strefy euro oraz efekty kursowe i wpływ pogłębienia rocznego spadku cen surowców" - czytamy.

Dane z przemysłu za sierpień - napisano w komentarzu - sugerują, że ożywienie w przetwórstwie jest obecnie wspierane przez eksport. Na kontynuację wzrostu sprzedaży zagranicznej krajowych przedsiębiorstw wskazuje m.in. utrzymujące się wysokie natężenie ruchu ciężarówek na krajowych i niemieckich autostradach.