PKO BP: Najwyższa miesięczna nadwyżka w obrotach bieżących

Saldo obrotów bieżących wzrosło w styczniu do 3 mld 258 mln euro. To najwyższy miesięczny wynik w historii (i dopiero drugi powyżej 3 mld euro) i 17. z rzędu miesiąc z nadwyżką - komentują dane analitycy z PKO BP.

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że bank centralny wskazał na te same motory polskiej sprzedaży za granicę co w ubiegłych miesiącach: baterie samochodowe, urządzenia łączności bezprzewodowej, samochody dostawcze oraz odbiorniki telewizyjne. Rósł także eksport miedzi.

W ramach produktów wskazanych przez NBP jako kluczowe towary zakupione w styczniu wymieniono m.in. odbiorniki telewizyjne i akumulatory samochodowe. Sprowadzaliśmy również sprzęt do gier, chemikalia nieorganiczne oraz ciągniki drogowe - wskazali

Daje to nadzieję na solidną konsumpcję i inwestycje, ale pokazuje także jak duży jest popyt na komponenty (chemia) w branżach eksportowych - ocenili.

Dodano, że w ujęciu 12-miesięcznym nadwyżka w obrotach bieżących umocniła się do 3,64 proc. PKB, ocierając się o najwyższy poziom w historii z 1995.

Narodowy Bank Polski poinformował, że nadwyżka w obrotach bieżących w styczniu 2021 r. wyniosła 3 mld 258 mln euro. Eksport spadł w styczniu o 2,8 proc. rdr, a import spadł o 5,3 proc.

Analitycy PKO BP zwracają uwagę, że bank centralny w komentarzu wskazał na te same motory polskiej sprzedaży za granicę co w ubiegłych miesiącach: baterie samochodowe, urządzenia łączności bezprzewodowej, samochody dostawcze oraz odbiorniki telewizyjne. Rósł także eksport miedzi.

W komentarzu czytamy, że w ramach produktów wskazanych przez NBP jako kluczowe towary zakupione w styczniu wymieniono m.in. odbiorniki telewizyjne i akumulatory samochodowe. Sprowadzaliśmy również sprzęt do gier, chemikalia nieorganiczne oraz ciągniki drogowe.

"Daje to nadzieję na solidną konsumpcję i inwestycje, ale pokazuje także jak duży jest popyt na komponenty (chemia) w branżach eksportowych" - dodano.

PKO BP wskazuje, że handel usługami nadal nie może się otrząsnąć z załamania, jakie przyniosła pandemia. Eksport spadł o 12,0 proc. rdr, a import o 18,1 proc. rdr. Głównie dotyczy to jednak podróży zagranicznych, których eksport w złotych spadł o 57,0 proc. rdr, a import o 52,7 proc.

"Nadwyżka w usługach pozostaje jednak solidna (2 mld 367 mln euro). W ujęciu 12-miesięcznym utrzymała się na poziomie 4,6 proc. PKB, co w połączeniu z 2,4 proc. PKB nadwyżki w obrotach towarowych, daje razem 7,0 proc. PKB nadwyżki handlowej. To rekord wszechczasów. Oczekujemy, że zanim zacznie się ona kurczyć ze względu na wzmocnienie importu (wzrost popytu krajowego i cen ropy), możemy jeszcze wejść na nieco wyższe poziomy" - wskazano w komentarzu.

Zdaniem analityków szeroki strumień środków z UE oraz dochodów z handlu wspiera oczekiwania co do dość stromej ścieżki spadkowej zadłużenia zagranicznego (w relacji do PKB) w tym roku.

"Jeżeli (jak oczekujemy) wraz z osłabieniem pandemii zaczną ponownie rosnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, być może już na początku 2022 zbliżymy się do poziomu 50 proc. PKB (z ok. 60 proc. PKB na koniec 2020). Redukcja zadłużenia zagranicznego oraz nadwyżka handlowa zwiększają swobodę prowadzenia ekspansywnej polityki pieniężnej w Polsce" - uważają analitycy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl