PKO BP: nowe lokaty z wyższym oprocentowaniem

Nowe lokaty dla nowych klientów i walutowa w dolarach amerykańskich dla klientów Bankowości Prywatnej, oraz wyższe oprocentowanie lokat standardowych dla klientów indywidualnych, dla firm i przedsiębiorstw - wprowadza PKO Bank Polski.

W poniedziałkowym komunikacie PKO Bank Polski poinformował, że od 9 grudnia br. oferuje 8 proc. w skali roku na nowej, 3-miesięcznej lokacie dla nowych klientów oraz na lokacie 6-miesięcznej w ramach Programu Inwestycyjnego "Autolokacja III".

"Na bieżąco analizujemy sytuację na rynku, w tym potrzeby klientów - ich skłonność do lokowania oszczędności i preferencje co do rodzajów lokat. Zgodnie z wynikami analizy modyfikujemy ofertę" - wskazał dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim Rafał Madej.

Bank wprowadził do oferty nową lokatę walutową dla klientów Bankowości Prywatnej, w dolarach amerykańskich, na 12 miesięcy oprocentowaną 1 proc. w skali roku. Do oferty banku wróciła 12-miesięczna lokata na nowe środki.

Lokata 3-miesięczna dla nowych klientów indywidualnych jest oprocentowana w wysokości 8 proc. w skali roku. Lokata jest dostępna w IKO dla klientów, którzy założą konto w PKO, pod warunkiem, że w tym roku nie mieli w banku konta typu ROR lub konta oszczędnościowego albo lokaty. Lokata jest udostępniana po 5 dniach od założenia konta i można ją założyć tylko raz na kwotę od 10 tys. do 200 tys. zł.

W przypadku lokaty walutowej w dolarach amerykańskich dla klientów Bankowości Prywatnej wprowadzono 12-miesięczne oprocentowanie 1 proc. w skali roku.

Jak dodał, podwyższył oprocentowanie lokat standardowych dla klientów indywidualnych oraz dla firm i przedsiębiorstw.

Przywrócono też lokatę na nowe środki na 12 miesięcy, a jej oprocentowanie wynosi 6 proc. w skali roku dla klientów indywidulanych i 6,5 proc. w skali roku dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

Z komunikatu banku wynika, że do 8 proc. wzrasta oprocentowanie lokaty 6-miesięcznej w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego "Autolokacja III". Od końca czerwca br. w ofercie tej ulokowano blisko 880 mln zł. Jak podano, minimalna wpłata na program to 10 tys. zł, z czego w momencie uruchomienia programu i cyklicznie co miesiąc, 1/7 jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. "Takie rozwiązanie pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Po 6 miesiącach cała kwota jest ulokowana w funduszu, a odsetki z lokaty są wpłacane na konto posiadacza "Autolokacji III"" - podał bank.

Od 9 grudnia br. oprocentowanie lokat standardowych dla klientów indywidualnych oraz firm i przedsiębiorstw w skali roku wynosi: miesięcznej - 1,5 proc (lokata dostępna tylko dla firm i przedsiębiorstw); 3-miesięcznej - 2 proc.; 6-miesięcznej - 3 proc.; 12-miesięcznej - 4 proc.

Bank przypomniał, że do 3 stycznia 2023 r. można uzyskać dodatkowe 5,5 proc. (łącznie z oprocentowaniem podstawowym rachunku - 7,5 proc.) na nowe środki wpłacane na Konto Oszczędnościowe Plus w PKO.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl