PKO BP o danych GUS: najsilniej rosły płace w transporcie i gospodarce magazynowej

Płace kolejny raz przyspieszyły powyżej dynamiki rosnącej inflacji - wskazali ekonomiści PKO BP komentując dane GUS. Najsilniej rosły wynagrodzenia w transporcie i gospodarce magazynowej oraz rolnictwie - dodano.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. wyniosło 6626,43 zł, co oznacza wzrost o 14,1 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,8 proc.

"Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw po raz kolejny przebiło oczekiwania i wzrosło w kwietniu o 14,1 proc. r/r (...) do 6626,95 PLN, a jego dynamika pobiła poprzedni rekord z 2008. Płace po raz kolejny przyspieszyły powyżej dynamiki rosnącej inflacji, a ich poziom (...) coraz mocniej odchyla się od przedpandemicznego trendu wzrostowego, wskazując na nasilenie żądań płacowych" - przekazali w komentarzu ekonomiści z departamentu analiz ekonomicznych PKO Bank Polski.

Jak wskazali, w ujęciu sektorowym najsilniej rosły płace w transporcie i gospodarce magazynowej (+24,3 proc. r/r) i rolnictwie (+19,2 proc. r/r). "Co ciekawe relatywnie wysokie dynamiki wynagrodzeń widzimy także w działalności kulturowej i rozrywkowej (+18,9 proc. r/r) oraz zakwaterowaniu i gastronomi (+17,4 proc. r/r), co zapewne ma odzwierciedlenie w przyspieszającej inflacji w tych kategoriach koszyka inflacyjnego" - podkreślili analitycy.

Ich zdaniem dane z sektora przedsiębiorstw mogą wskazywać na rozkręcanie się sprali cenowo płacowej. "Dla oceny tego zjawiska w skali całej gospodarki istotne jest jednak co się dzieje z płacami w sektorze publicznym oraz w mikroprzedsiębiorstwach (sektor przedsiębiorstw to zaledwie 6,5 mln z ok. 16 mln pracujących w gospodarce). Tymczasem dane za pierwszy kwartał 2022 pokazały, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła 9,7 proc. r/r wobec 11,2 proc. r/r w sektorze przedsiębiorstw" - przekazali. W ocenie ekonomistów, taką sytuację może jednak zaburzyć planowany na przyszły rok wzrost płacy minimalnej o 16,3 proc., "przy czym należy mieć na uwadze, że wynagrodzenie nie wyższe od minimalnego otrzymuje w Polsce poniżej 10 proc. pracowników".

W opinii ekonomistów PKO BP, "bardzo pozytywnie wyglądają też dane o zatrudnieniu". "Przeciętna liczba etatów w sektorze wzrosła w kwietniu o 2,8 proc. r/r (...). Wzrost liczby etatów w ciągu miesiąca o 12 tys. jest nieco wyższy niż z reguły o tej porze roku. Jest to zapewne po części efekt zatrudniania uchodźców z Ukrainy, jednak warto podkreślić że 70 proc. z ok 130 tys. uchodźców ubezpieczonych w ZUS pracuje na umowę zlecenie, a spośród 30% zatrudnionych na umowę o pracę większość może pracować w mikroprzedsiębiorstwach lub sektorze publicznym. Fundusz płac w sektorze nieustannie rośnie (+17,4 proc. r/r), również po uwzględnieniu inflacji (+4,4 proc. r/r), wskazując na utrzymujące się podstawy do wzrostu konsumpcji"- podali.

Według ekonomistów piątkowe dane GUS "wspierają oczekiwania na kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce".

