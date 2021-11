PKO BP, Pekao, ING i Millenium oceniły tarczę Morawieckiego. Houston, mamy problem...

Zaprezentowana w czwartek przez premiera Mateusza Morawieckiego tarcza antyinflacyjna nieco spłaszczy inflację na przełomie roku, może jednak sprawić, że jej wysoki poziom utrzyma się dłużej – oceniają ekonomiści. Może też uspokoić Radę Polityki Pieniężnej.

Ograniczone efekty

Co ze stopami?

Zapowiadane obniżki akcyzy i VAT będą miały charakter przejściowy, zatem po zniesieniu tych ulg ceny ponownie skoczą. - W przypadku cen paliw, zaproponowane działania poskutkują obniżeniem ceny paliwa (ale tu uwaga – względem wcześniejszej ścieżki rynkowej, bo to nie jest mechanizm ceny maksymalnej) o 3-4 proc.. Jednocześnie trzeba zakładać, że o podobny procent ceny paliw „skoczą” po wygaśnięciu programów, a więc w czerwcu 2022 – twierdzą ekonomiści mBanku.Podobny mechanizm zaobserwujemy – ich zdaniem – także w przypadku cen energii: Łącznym efektem wprowadzonych zmian będzie naszym zdaniem spadek rachunku za prąd i gaz łącznie w pierwszym kwartale połączony z jego skokowym wzrostem w kwartale kwartale. Mechanizm można w tym przypadku traktować jako oddalenie w czasie podwyżki rachunku. Oczywiście sprawia to, że część rachunku gospodarstw domowych płaci przez pewien okres Skarb Państwa, co poprawia realny dochód rozporządzalny.Ekonomiści wskazują przy tym na dość ograniczony efekt obniżenia akcyzy na energię – w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego dałoby to odbiorcom oszczędności – wg ich wyliczeń – 8,8 zł rocznie. Podobnie niewielki skutek będzie miała obniżka akcyzy na paliwa – już dziś jest, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego bliska wymaganemu przez UE minimum, a ponieważ wyliczana jest w euro, w przyszłym roku za sprawą słabego złotego stawka akcyzy na diesla może być wyższa niż w tym roku (mimo obniżki).Na kolejne proinflacyjne czynniki zwracają uwagę ekonomiści ING Banku Śląskiego wspominając o podwyżce płacy minimalnej od stycznia o 7 proc. i zwiększenia dochodu rozporządzalnego części społeczeństwa na skutek zmian w PIT zawartych w Polskim Ładzie. Będą wprawdzie tacy co na Polskim Ładzie stracą, ale tu ekonomiści spodziewają się, że – w części przypadków – pracodawcy mogą podnieść im wynagrodzenia, chociażby po to, by zachować strukturę płac.- Dlatego te działania niewiele zmieniają w perspektywach inflacji: chwilowo zmniejszają wpływ inflacyjny cen energii, ale inne działania napędzają presję płacową i popytową, które będą głównym czynnikiem inflacyjnym w 2022 - podsumowują.- Przejściowa obniżka podatków nie zmienia zatem perspektyw inflacji, jednak stanowi wsparcie dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, szczególnie tych o niższych dochodach – zgadzają się ekonomiści Banku Millennium i wskazują, że Rada Polityki Pieniężnej może nieco mniej gwałtownie podnosić stopy.- Zaproponowany pakiet antyinflacyjny nie zmienia też istotnie oczekiwań co do perspektyw polityki pieniężnej w średnim okresie i docelowego poziomu stóp procentowych. Może jednak wpłynąć na skalę i termin podwyżek stóp w najbliższych miesiącach, zdejmując nieco presję na agresywną (75 bps lub więcej) podwyżkę stóp w grudniu br. - wskazują.Podobne podejrzenia mają ekonomiści PKO BP. Niższy szczyt inflacji w 2022 redukuje ryzyko nadmiernego wzrostu oczekiwań inflacyjnych i zmniejsza presję na RPP, aby szybko i znacznie podwyższać stopy procentowe NBP. Może się więc okazać, że najbliższe decyzje Rady przyniosą mniejsze podwyżki stóp niż wycenia rynek.- Nasze oczekiwania pozostają bez zmian: podwyżka stóp o 50pb na posiedzeniu w grudniu i 25pb w styczniu – zastrzegają jednak.