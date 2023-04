PKO BP: pierwsze obniżki stóp możliwe pod koniec br. pod warunkiem oczekiwanego spadku inflacji

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, pierwsze obniżki możliwe są pod koniec bieżącego roku, pod warunkiem oczekiwanego spadku inflacji - wskazali analitycy PKO BP.

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że pozostawi stopy procentowe bez zmian. Główna stopa procentowa NBP, referencyjna, została utrzymana na poziomie 6,75 proc.

Było to już siódme z rzędu posiedzenie, na którym Rada nie zmieniła poziomu stóp - podkreślili analitycy PKO BP.

Zwrócili uwagę, że w komunikacie po posiedzeniu RPP stwierdziła, iż zawirowania w sektorze bankowym w USA i Europie zwiększyły niepewność co do kształtowania się aktywności gospodarczej na świecie w kolejnych kwartałach.

Dodali, że wymowa komunikatu - według nich - nie różni się od poprzedniego, co potwierdza kontynuację dotychczasowej strategii "wait-and-see". "RPP odnotowała oczywiście spadek inflacji w marcu, który nastąpił dzięki spadkowi rocznej dynamiki cen paliw i energii. Jednocześnie zauważa, że inflacja jest nadal podbijana przez przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych wcześniejszych szoków kosztowych, co jest odniesieniem do szacowanego wzrostu inflacji bazowej. Nie budzi to jednak większego niepokoju Rady, ze względu na obserwowane stopniowe osłabianie zewnętrznych szoków podażowych, które wraz z osłabieniem aktywności w krajowej gospodarce będzie obniżało dynamikę CPI" - zauważyli ekonomiści.

Jak wskazali, Rada nadal ocenia, że osłabienie globalnej presji cenowej będzie ograniczało krajową inflację; dodatkowo będzie ją obniżało osłabienie wzrostu w kraju (w tym spadek konsumpcji) następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. Rada - piszą analitycy - nadal nie widzi potrzeby kolejnych podwyżek, ponieważ dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP.

Ekonomiści podsumowali, że wynik kwietniowego posiedzenia nie wpływa na ich oczekiwania dotyczące krajowej polityki pieniężnej. "Nadal zakładamy, że Rada zakończyła już cykl podwyżek stóp procentowych (choć oficjalnie cykl podwyżek został tylko zawieszony), a pierwsze obniżki możliwe są pod koniec bieżącego roku, pod warunkiem oczekiwanego spadku inflacji CPI. Niemniej, biorąc pod uwagę niepewność co do procesu dezinflacji oraz zaburzenia na rynkach finansowych, Rada najpewniej będzie powściągliwa w komunikowaniu ewentualnego luzowania polityki pieniężnej" - ocenili.

