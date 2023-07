PKO BP: PMI w przetwórstwie wskazuje na gwałtowny spadek nowych zamówień i produkcji

Wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie w czerwcu wskazuje na gwałtowny spadek nowych zamówień i produkcji, połączony z nasilaniem się tendencji dezinflacyjnych - wskazali w poniedziałkowym komentarzu analitycy PKO BP. Dodano, że subindeksy wskazują na słaby popyt na wyroby przemysłowe.

Firma analityczna S&P Global poinformowała w poniedziałek, że w czerwcu wskaźnik PMI spadł z majowego poziomu 47,0 do 45,1, sygnalizując pogorszenie kondycji polskiego sektora wytwórczego 14. miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku.

PKO BP podał, że subindeksy produkcji i nowych zamówień były w czerwcu najniższe od początku 2023 r., wskazując na słaby popyt na polskie wyroby przemysłowe.

Dodano, że obniżenie popytu skutkowało dostosowaniem przez firmy wolumenu produkcji i poziomu zatrudnienia do nowych warunków. Subindeks produkcji był najniższy od 7 miesięcy, 13. miesiąc z rzędu firmy redukowały liczbę miejsc pracy. Część produkcji była realizowana na poczet zaległych zamówień, których ilość spadła 13. miesiąc z rzędu. W konsekwencji zmalała aktywność zakupowa firm - ilość zakupionych towarów spadła w najszybszym tempie od stycznia.

"Potwierdza to odwracanie się obserwowanego w latach 2021-22 procesu masowego gromadzenia zapasów. Oznaką słabości popytu było też uszczuplanie stanu wyrobów gotowych, które postępowało najszybciej od dwóch lat" - podano.

Według S&P Global, kluczowym wnioskiem z czerwcowych danych był dalszy gwałtowny spadek cen środków produkcji.

PKO BP wskazuje, że miesięczna skala spadku cen wyrobów gotowych była rekordowa, a czynników kosztów produkcji była bliska majowego rekordu, co potwierdza, że procesy dezinflacyjne w przetwórstwie nasilają się. Stopniowo powinno się to przekładać na ceny dóbr konsumpcyjnych i w konsekwencji wspomagać powrót inflacji CPI do celu.

"Czerwcowy raport PMI potwierdza, że znacząco spada popyt w przetwórstwie, co przekłada się, zgodnie z efektem bicza, w zwielokrotnionej skali również na wcześniejsze ogniwa łańcuchów dostaw. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo powyższych negatywnych dla kondycji branży tendencji, firmy nadal oczekują wzrostu produkcji w średnioterminowej (12m) perspektywie" - podano w komentarzu.

